ЗМІ: навіть якщо США віддаватимуть ЗСУ всі ракети, їх не вистачить

Українські військові виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Експерти зазначають, що навіть повне постачання США ракет до Patriot не покриє потреби України в протиракетній обороні. Причина — значно вищі темпи виробництва балістичних і гіперзвукових ракет у Росії. Аналітики наголошують, що одних лише перехоплювачів недостатньо для стримування загрози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Defense Express.

Україні бракуватиме ракет навіть у разі максимальних постачань від США

Аналітики зазначають, що навіть за умови передачі Україні всіх вироблених у США ракет для систем Patriot цього обсягу все одно буде недостатньо для повного захисту від російських ударів. Про це йдеться в аналітиці Defense Express із посиланням на дані української розвідки.

Фахівці наголошують, що протиракети PAC-3 MSE не можуть бути універсальним рішенням, адже навіть максимальні обсяги їх виробництва не відповідають темпам виготовлення російських ударних ракет.

"Протиракети до Patriot не можуть бути панацеєю, бо навіть якщо США будуть передавати всі вироблені PAC 3 MSE їх не вистачить, а тому потрібні ще й інші засоби", — пояснюють експерти.

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За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у РФ щомісяця виробляється до 113 ракет, які потребують перехоплення системами Patriot. Серед них — до 60 балістичних ракет "Іскандер-М", близько 40 ракет для С-300/400, до 10 "Кинжалів" і до 3 "Цирконів".

Водночас американська компанія Lockheed Martin у 2025 році виготовила близько 620 ракет PAC-3 MSE, що в середньому становить близько 50 одиниць на місяць. Навіть із запланованим нарощенням виробництва до 700–750 ракет на рік цього все одно недостатньо для паритету.

Аналітики додають, що реальні постачання Україні обмежуються також потребами самих США та союзників, які після власних витрат змушені відновлювати запаси. Окремі країни вже використали значні обсяги протиракет, що додатково ускладнює доступність боєприпасів.

У підсумку експерти наголошують: лише систем ППО недостатньо для протидії такій загрозі. Вони підкреслюють необхідність комплексного підходу — зокрема ураження носіїв, складів і виробничих потужностей ракет у Росії.

Новини.LIVE інформували, що Україна веде переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво систем ППО Patriot. Йдеться про можливість запуску виробництва як для власних потреб, так і для посилення безпеки європейських країн. Володимир Зеленський наголошує, що нинішніх світових обсягів виробництва цих систем недостатньо для всіх загроз.

Новини.LIVE також писали, що 3 червня 2026 року Володимир Зеленський провів термінову нараду через затримки з постачанням систем ППО Patriot в Україну. Він розкритикував затягування підготовки контрактних документів на фінальному етапі. Глава держави дав чиновникам тиждень на завершення всіх процедур і попередив про кадрові рішення у разі зриву термінів.