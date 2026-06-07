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СМИ: даже если США будут отдавать ВСУ все ракеты, их не хватит

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 23:59
СМИ: даже если США будут отдавать ВСУ все ракеты, их не хватит
Украинские военные выполняют боевую задачу. Фото: Генштаб ВСУ

Эксперты отмечают, что даже полная поставка США ракет к Patriot не покроет потребности Украины в противоракетной обороне. Причина — значительно более высокие темпы производства баллистических и гиперзвуковых ракет в России. Аналитики отмечают, что одних только перехватчиков недостаточно для сдерживания угрозы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Defense Express.

Украине будет не хватать ракет даже в случае максимальных поставок от США

Аналитики отмечают, что даже при условии передачи Украине всех произведенных в США ракет для систем Patriot этого объема все равно будет недостаточно для полной защиты от российских ударов. Об этом говорится в аналитике Defense Express со ссылкой на данные украинской разведки.

Специалисты отмечают, что противоракеты PAC-3 MSE не могут быть универсальным решением, ведь даже максимальные объемы их производства не соответствуют темпам изготовления российских ударных ракет.

"Противоракеты к Patriot не могут быть панацеей, потому что даже если США будут передавать все произведенные PAC 3 MSE их не хватит, а потому нужны еще и другие средства", — объясняют эксперты.

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По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в РФ ежемесячно производится до 113 ракет, которые нуждаются в перехвате системами Patriot. Среди них — до 60 баллистических ракет "Искандер-М", около 40 ракет для С-300/400, до 10 "Кинжалов" и до 3 "Цирконов".

В то же время американская компания Lockheed Martin в 2025 году изготовила около 620 ракет PAC-3 MSE, что в среднем составляет около 50 единиц в месяц. Даже с запланированным наращиванием производства до 700-750 ракет в год этого все равно недостаточно для паритета.

Аналитики добавляют, что реальные поставки Украине ограничиваются также потребностями самих США и союзников, которые после собственных расходов вынуждены восстанавливать запасы. Отдельные страны уже использовали значительные объемы противоракет, что дополнительно усложняет доступность боеприпасов.

В итоге эксперты отмечают: только систем ПВО недостаточно для противодействия такой угрозе. Они подчеркивают необходимость комплексного подхода — в частности, поражения носителей, складов и производственных мощностей ракет в России.

Новини.LIVE информировали, что Украина ведет переговоры с США о получении лицензий на производство систем ПВО Patriot. Речь идет о возможности запуска производства как для собственных нужд, так и для усиления безопасности европейских стран. Владимир Зеленский отмечает, что нынешних мировых объемов производства этих систем недостаточно для всех угроз.

Новини.LIVE также писали, что 3 июня 2026 года Владимир Зеленский провел срочное совещание из-за задержек с поставкой систем ПВО Patriot в Украину. Он раскритиковал затягивание подготовки контрактных документов на финальном этапе. Глава государства дал чиновникам неделю на завершение всех процедур и предупредил о кадровых решениях в случае срыва сроков.

США ракеты Patriot
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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