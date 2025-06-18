Зловживали допомогою Україні — у Словаччині затримали чиновников

Передача військової допомоги Україні. Ілюстративне фото: atlanticcouncil.org

У Словаччині затримали вісьмох осіб у справі про можливі зловживання під час розподілу військової допомоги Україні. Серед підозрюваних — кілька співробітників Міністерства оборони країни.

Про це повідомила Європейська прокуратура (ЕРРО).

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18 червня прокуратура провела слідчі дії з метою збору доказів у справі про можливе зловживання коштами, які були виділені для військової допомоги Україні. Орієнтовний розмір завданих збитків становить 7,4 мільйона євро.

Затримали вісім осіб, серед яких четверо — державні службовці Міністерства оборони Словаччини.

У квітні 2025 року Європейська прокуратура відкрила розслідування стосовно високопосадовців Міністерства оборони, яких підозрюють у неправомірному використанні коштів, призначених для військової допомоги Україні.

З лютого до березня 2022 року високопосадовці Міністерства оборони Словаччини зверталися до Європейського фонду миру (EPF) з проханням компенсувати витрати, пов’язані з наданням військової допомоги Україні, зокрема за поставлені боєприпаси.

Підозрювані нібито свідомо не виконали свої службові обов’язки та порушили бюджетні норми, видавши необґрунтовані накази щодо закупівлі боєприпасів у двох приватних фірм. Європейська прокуратура припускає, що процедура державних закупівель була підроблена, а боєприпаси могли бути придбані за завищеними цінами.

Розслідування здійснюється спільно зі Словацьким управлінням боротьби з організованою злочинністю при поліції. Всі підозрювані вважаються невинними, доки їхню провину не доведено в судах Словаччини.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив свою підтримку євроінтеграції України, підкресливши, що для приєднання до Європейського Союзу Київ має виконати всі встановлені умови та критерії.

Раніше голова Центрального банку Словаччини Петер Кажимир, який є членом комітету Європейського центрального банку та бере участь у формуванні монетарної політики для двадцяти країн єврозони, був визнаний винним у корупції.