Петера Кажимира звинуватили у хабарництві - що відомо

Голова Центрального банку Словаччини Петер Кажимир. Фото: sita.sk

Голову Центрального банку Словаччини Петера Кажимира, який входить до комітету Європейського центрального банку та бере участь у формуванні грошово-кредитної політики для 20 країн єврозони, було визнано винним у хабарництві та оштрафовано на 200 тисяч євро. Вирок було винесено у четвер Спеціальним кримінальним судом у Пезінці суддею Міланом Цісаріком.

Про це повідомляє видання АР у четвер, 29 травня.

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Що відомо про звинувачення Петера Кажимира у хабарництві

Кажимир звинувачувався в тому, що з кінця 2017 по 2018 рік він передав хабар у розмірі 48 тисяч євро голові податкової інспекції Словаччини в обмін на сприятливе проведення податкової перевірки кількох приватних компаній.

У цей же час він набував у власника цих компаній розкішної вілли в престижному районі столиці країни — Братислави. Сам обвинувачений не визнав своєї провини і назвав звинувачення сфабрикованими та незаконними.

Адвокати Кажимира наполягали на його виправданні, посилаючись на зміни до кримінального кодексу Словаччини, які пом'якшили покарання за корупцію та призвели до припинення низки подібних справ.

Проте суд не ухвалив ці аргументи. Петер Кажимір не був присутній на судовому засіданні, заявивши, що має намір подати апеляцію. Його шестирічний термін повноважень на посаді голови центрального банку закінчується найближчої неділі.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) направили до суду кримінальне провадження щодо народного депутата VII та VIII скликань, колишнього голови Тернопільської обласної ради, а нині діючого депутата цієї ж ради Михайла Головка. Його звинувачують у недекларуванні майна на суму понад 2 мільйони гривень. Окрім того, Головко фігурує у справі, пов’язаній із отриманням хабаря.

Раніше повідомлялося, що суддя Київського районного суду міста Одеса орендувала квартиру в Дубаї за суму понад 700 тисяч гривень та водночас отримувала заробітну плату, фактично не виконуючи своїх службових обов’язків і не з’являючись на роботу.