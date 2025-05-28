Михайло Головко незадекларував майна на 2 млн грн — його справу передали до суду

Депутат Михайло Головко. Фото: соцмережі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу щодо недекларування майна на понад 2 млн грн народним депутатом VII та VIII скликань, колишнім головою Тернопільської облради, чинним депутатом цієї ж ради Михайлом Головком. Також він фігурує у справі про хабар.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у середу, 28 травня.

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Слідство встановило, що Головко, будучи головою обласної ради, не задекларував у документах за 2022–2023 роки:

квартиру його матері площею 201,9 кв. м, у якій проживав разом із родиною;

нежитлові приміщення — паркомісце, автомийку та кладову, що належать членам сім’ї;

кошти на банківському рахунку.

У НАБУ зазначили, що справу розслідують за статтею про декларування недостовірної інформації.

Крім того, за даними слідства, Головко вимагав хабар у розмірі 600 тис. грн у власника приватного підприємства. Наразі він також обвинувачується в одержанні цієї суми неправомірної вигоди.

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