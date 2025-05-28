Михаил Головко незадекларировал имущества на 2 млн грн — его дело передали в суд

В Тернополе будут судить экс-нардепа — что натворил
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передали в суд дело о недекларировании имущества на более 2 млн грн народным депутатом VII и VIII созывов, бывшим председателем Тернопольского облсовета, действующим депутатом этого же совета Михаилом Головко. Также он фигурирует в деле о взятке.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ в среду, 28 мая.
Недекларирование имущества экс-главой облсовета
Следствие установило, что Головко, будучи председателем областного совета, не задекларировал в документах за 2022-2023 годы:
- квартиру его матери площадью 201,9 кв. м, в которой проживал вместе с семьей;
- нежилые помещения — паркоместо, автомойку и кладовую, принадлежащие членам семьи;
- средства на банковском счете.
В НАБУ отметили, что дело расследуется по статье о декларировании недостоверной информации.
Кроме того, по данным следствия, Головко требовал взятку в размере 600 тыс. грн у владельца частного предприятия. Сейчас он также обвиняется в получении этой суммы неправомерной выгоды.
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