Петера Кажимира обвинили во взяточничестве - что известно

Председатель Центрального банка Словакии Петер Кажимир. Фото: sita.sk

Глава Центрального банка Словакии Петера Кажимира, который входит в комитет Европейского центрального банка и участвует в формировании денежно-кредитной политики для 20 стран еврозоны, был признан виновным во взяточничестве и оштрафован на 200 тысяч евро. Приговор был вынесен в четверг Специальным уголовным судом в Пезинке судьей Миланом Цисариком.

Об этом сообщает издание АР в четверг, 29 мая.

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Кажимир обвинялся в том, что с конца 2017 по 2018 год он передал взятку в размере 48 тысяч евро главе налоговой инспекции Словакии в обмен на благоприятное проведение налоговой проверки нескольких частных компаний.

В это же время он приобретал у владельца этих компаний роскошную виллу в престижном районе столицы страны — Братиславы. Сам обвиняемый не признал своей вины и назвал обвинения сфабрикованными и незаконными.

Адвокаты Кажимира настаивали на его оправдании, ссылаясь на изменения в уголовном кодексе Словакии, которые смягчили наказание за коррупцию и привели к прекращению ряда подобных дел.

Однако суд не принял эти аргументы. Петер Кажимир не присутствовал на судебном заседании, заявив, что намерен подать апелляцию. Его шестилетний срок полномочий на посту главы центрального банка истекает в ближайшее воскресенье.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) направили в суд уголовное производство в отношении народного депутата VII и VIII созывов, бывшего председателя Тернопольского областного совета, а ныне действующего депутата этого же совета Михаила Головко. Его обвиняют в недекларировании имущества на сумму более 2 миллионов гривен. Кроме того, Головко фигурирует в деле, связанном с получением взятки.

Ранее сообщалось, что судья Киевского районного суда города Одесса арендовала квартиру в Дубае за сумму более 700 тысяч гривен и одновременно получала заработную плату, фактически не выполняя своих служебных обязанностей и не появляясь на работе.