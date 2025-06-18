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Злоупотребляли помощью Украине — в Словакии задержали чиновников

18 июня 2025 23:03
Анастасия Писаненко - редактор
Зловживали допомогою Україні — у Словаччині затримали чиновников
Передача военной помощи Украине. Иллюстративное фото: atlanticcouncil.org
Анастасия Писаненко - редактор

В Словакии задержали восемь человек по делу о возможных злоупотреблениях при распределении военной помощи Украине. Среди подозреваемых — несколько сотрудников Министерства обороны страны.

Об этом сообщила Европейская прокуратура (ЕРРО).

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18 июня прокуратура провела следственные действия с целью сбора доказательств по делу о возможном злоупотреблении средствами, которые были выделены для военной помощи Украине. Ориентировочный размер нанесенного ущерба составляет 7,4 миллиона евро.

Задержали восемь человек, среди которых четверо — государственные служащие Министерства обороны Словакии.

В апреле 2025 года Европейская прокуратура открыла расследование в отношении высокопоставленных чиновников Министерства обороны, которых подозревают в неправомерном использовании средств, предназначенных для военной помощи Украине.

С февраля по март 2022 года чиновники Министерства обороны Словакии обращались в Европейский фонд мира (EPF) с просьбой компенсировать расходы, связанные с предоставлением военной помощи Украине, в частности за поставленные боеприпасы.

Подозреваемые якобы сознательно не выполнили свои служебные обязанности и нарушили бюджетные нормы, издав необоснованные приказы по закупке боеприпасов у двух частных фирм. Европейская прокуратура предполагает, что процедура государственных закупок была подделана, а боеприпасы могли быть приобретены по завышенным ценам.

Расследование осуществляется совместно со Словацким управлением по борьбе с организованной преступностью при полиции. Все подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не доказана в судах Словакии.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свою поддержку евроинтеграции Украины, подчеркнув, что для присоединения к Европейскому Союзу Киев должен выполнить все установленные условия и критерии.

Ранее председатель Центрального банка Словакии Петер Кажимир, который является членом комитета Европейского центрального банка и участвует в формировании монетарной политики для двадцати стран еврозоны, был признан виновным в коррупции.

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