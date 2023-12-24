Зло програє — різдвяне звернення Володимира Зеленського

Володимир Зеленський поблизу Києво-Печерської лаври. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Голова держави звернувся до українців з Києво-Печерської лаври.

Про це свідчить різдвяне звернення голови держави.

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Різдвяне звернення Володимира Зеленського

У привітанні голова держави зауважив, що у Різдва під час війни є інший настрій та контекст, бо не всі українці зараз вдома і не у всіх він взагалі є.

"І стало набагато важливіше, не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв’язку", — сказав Президент.

Також він нагадав про те, як змінилися побажання українців до свят, і побажання маленьких українців та українок. Він не оминув увагою і тих, хто зустрічає Святвечір в окопах зі зброєю в руках, і назвав бійців ЗСУ "янголами, які щодня доводять, що дива існують", а "зло" рано чи пізно програє.

"Крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою, темрява програє. Зло програє. Сьогодні це наша спільна мета, спільна мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва", — сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав військовим і народу запанування світла віри в душах, наповнення сердець світлом надії, любові та достатку.

"Христос народився! Славімо його!" — підсумував він.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток. Відтепер максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами становить від 15 до 30 днів на рік. Також відпустку можна поділити на частини будь-якої тривалості, утім, за певних умов.

Також ще раніше він підписав указ, яким наклав санкції на 140 компаній. Іншим указом голова держави запровадив санкції проти 50 осіб.