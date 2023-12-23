Зеленський затвердив новий закон про відпустки — що зміниться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток. Відтепер максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами становитить від 15 до 30 днів на рік. Також відпустку можна поділити на частини будь-якої тривалості, утім, за певних умов.

Про це йдеться в карті законопроєкту на сайті Верховної Ради.

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Що зміни при наданні відпусток

Згідно з законом зміниться порядок перенесення вихідних та робочих днів. Крім того, збільшиться загальний максимальний термін надання працівнику відпустки.

"Також передбачається виплата грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки до дня призову працівника на військову службу під час мобілізації", — йдеться у повідомленні.

У документі передбачається, що щорічна відпустка може бути поділена на будь-які частини за умови. Основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, не лише на прохання працівника, а й за потреби в роботодавця.

"При цьому поділ щорічної відпустки має бути відображено у графіку відпусток, який узгоджується із профспілками", — вказано у повідомленні.

Збереження заробіної плати

Важливою зміною у законі є можливість надавати відпустку без збереження заробітної плати на на час загрози поширення епідемії, збройної агресії, надзвичайної ситуації тощо без обмеження її строку (за угодою сторін) тощо.

Відпуска у разі народження дитини

Якщо йдеться про народження дитини, то відпустка має надаватися у чітко визначений термін — не пізніше трьох місяців із дня народження дитини.

"Батькові дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, така відпустка надаватиметься лише після отримання відповідного рішення суду. Водночас відпустка з усиновлення дитини надається незалежно від її віку", — затвереджено у законі.

Забезпечення військовослужбовців

У зв'язку з демобілізацією військові за призовом мають право на відпочинок тривалістю 60 робочих днів. При цьому, їм надається виплата двомісячного грошового забезпечення протягом мобілізаційного періоду за рахунок державного бюджету України.

Водночас сьогодні, 22 грудня, у Верховній раді України заблокували законопроєкт про медичний канабіс. Це зробила парламентська фракція "Батьківщина", лідеркою якої є Юлія Тимошенко.