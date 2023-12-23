Зеленский утвердил новый закон об отпусках — что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков. Теперь максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам составляет от 15 до 30 дней в году. Также отпуск можно поделить на части хоть какой длительности, впрочем, при определенных условиях.

Об этом говорится в карте законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Что изменения при предоставлении отпусков

По закону изменится порядок переноса выходных и рабочих дней. Кроме того, увеличится общий максимальный срок предоставления работнику отпуска.

"Также предполагается выплата денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодного отпуска ко дню призыва работника на военную службу во время мобилизации", — говорится в сообщении.

В документе предусматривается, что ежегодный отпуск может быть поделен на любые части при условии. Основная непрерывная ее часть составит не менее 14 календарных дней, не только по просьбе работника, но и при необходимости у работодателя.

"При этом разделение ежегодного отпуска должно быть отражено в графике отпусков, который согласовывается с профсоюзами", — говорится в сообщении.

Сохранение заработной платы

Важным изменением в законе является возможность предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на момент угрозы распространения эпидемии, вооруженной агрессии, чрезвычайной ситуации и т.п. без ограничения ее срока (по соглашению сторон) и т.д.

Отпуска в случае рождения ребенка

Если речь идет о рождении ребенка, отпуск должен предоставляться в четко определенный срок — не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

"Отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск будет предоставляться только после получения соответствующего решения суда. В то же время отпуск по усыновлению ребенка предоставляется независимо от его возраста" , — утвержден в законе.

Обеспечение военнослужащих

В связи с демобилизацией военные по призыву имеют право на отдых продолжительностью 60 рабочих дней. При этом им предоставляется выплата двухмесячного денежного довольствия в течение мобилизационного периода за счет государственного бюджета Украины.

В то же время сегодня, 22 декабря, в Верховной раде Украины заблокировали законопроект о медицинском каннабисе. Это сделала парламентская фракция "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко.