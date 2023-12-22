У ВРУ заблокували законопроєкт про медичний канабіс

Засідання Верховної Ради. Фото: ВР

Сьогодні, 22 грудня, у Верховній раді України заблокували законопроєкт про медичний канабіс. Це зробила парламентська фракція "Батьківщина", лідеркою якої є Юлія Тимошенко.

Про це свідчить зареєстрована на сайті парламенту постанова.

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Заблокування законопроєкту про медичний канабіс

Парламетська фракція "Батьківщина" заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію в Україні медичного канабісу. ВРУ схвалила його вчора, 21 грудня.

Тимошенко разом із соратниками зареєструвала проєкт постанови про скасування рішення Ради закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Проєкт постанови. Фото: скриншот

Коли можливо розблокувати підписання закону

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк розповів, що розблокувати підписання закону парламент зможе тільки приблизно в середині січня 2024 року. За його словами, після цього знадобиться ще час на підпис Президента України Володимир Зеленського.

"А враховуючи, що закон набуває чинності лише через пів року, то запрацює він тоді десь у липні 2024-го", — додав Железняк.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 21 грудня, Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволять лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.

Також ми писали, депутат ВР та член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Василь Вірастюк розповів, що ухвалення законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу №7457 — перший крок для того, щоб 2 млн українських пацієнтів отримали такі ліки, як це відбувається у більшості цивілізованих країн світу. Ця легалізація не є узаконенням наркотичної трави марихуани, законопроєкт стосується виключно медичних засобів.