В ВРУ заблокировали законопроект о медицинском каннабисе

Заседание Верховной Рады. Фото: ВР

Сегодня, 22 декабря, в Верховной раде Украины заблокировали законопроект о медицинском каннабисе. Это сделала парламентская фракция "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствует зарегистрированное на сайте парламента постановление.

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Заблокирование законопроекта о медицинском каннабисе

Парламетская фракция "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о легализации в Украине медицинского каннабиса. ВРУ одобрила его вчера, 21 декабря.

Тимошенко вместе с соратниками зарегистрировала проект постановления об отмене решения Рады закона "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

Проект постановления. Фото: скриншот

Когда возможно разблокировать подписание закона

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что разблокировать подписание закона парламент сможет только примерно в середине января 2024 года. По его словам, после этого понадобится еще время на подпись Президента Украины Владимир Зеленского.

"А учитывая, что закон вступает в силу только через полгода, то заработает он тогда где-то в июле 2024-го", — добавил Железняк.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 21 декабря, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешат только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.

Также мы писали, депутат ВР и член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Василий Вирастюк рассказал, что принятие законопроекта о легализации медицинского каннабиса № 7457 — первый шаг для того, чтобы 2 млн украинских пациентов получили такое лекарство, как это происходит в большинстве цивилизованных стран мира. Данная легализация не является узаконением наркотической травы марихуаны, законопроект касается исключительно медицинских средств.