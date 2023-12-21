ВРУ во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе

Заседание ВРУ. Фото: golos.com.ua

Сегодня, 21 декабря, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешат только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Речь идет о законопроекте№7457, предусматривающем легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Законопроект №7457. Фото: скриншот

Учреждения здравоохранения и предприниматели, которые получат лицензию, будут иметь возможность покупать, перевозить, хранить, отпускать, использовать и уничтожать наркотические средства.

Врачи смогут выписывать препараты с каннабисом. Их отпуск будет производиться только по рецепту.

Люди, имеющие рецепт от врача и подтверждающий диагноз документ, смогут въезжать в Украину или выезжать за границу с препаратами на основе каннабиса в небольшом количестве.

К тому же юридические лица смогут осуществлять культивирование растений с соблюдением надлежащих условий в закрытой почве с круглосуточным видеонаблюдением и доступом к его данным в режиме реального времени.

Контролировать выращивание и обращение будет Национальная полиция Украины.

Напомним, среди украинцев нет единодушия относительно легализации каннабиса в медицинских целях. Количество сторонников и противников идеи легализации медицинского каннабиса почти равно.