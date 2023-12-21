Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ВРУ во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе arrow

ВРУ во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе

21 декабря 2023 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВРУ во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе
Заседание ВРУ. Фото: golos.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 декабря, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешат только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также:

Законопроект о медицинском каннабисе

Речь идет о законопроекте№7457, предусматривающем легализацию медицинского каннабиса в Украине.

null
Законопроект №7457. Фото: скриншот

Учреждения здравоохранения и предприниматели, которые получат лицензию, будут иметь возможность покупать, перевозить, хранить, отпускать, использовать и уничтожать наркотические средства.

Врачи смогут выписывать препараты с каннабисом. Их отпуск будет производиться только по рецепту.

Люди, имеющие рецепт от врача и подтверждающий диагноз документ, смогут въезжать в Украину или выезжать за границу с препаратами на основе каннабиса в небольшом количестве.

К тому же юридические лица смогут осуществлять культивирование растений с соблюдением надлежащих условий в закрытой почве с круглосуточным видеонаблюдением и доступом к его данным в режиме реального времени.

Контролировать выращивание и обращение будет Национальная полиция Украины.

Напомним, среди украинцев нет единодушия относительно легализации каннабиса в медицинских целях. Количество сторонников и противников идеи легализации медицинского каннабиса почти равно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме