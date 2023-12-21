ВРУ у другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс
Сьогодні, 21 грудня, Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволять лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Законопроєкт про медичний канабіс
Йдеться про законопроєкт №7457, який передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні.
Заклади охорони здоров'я та підприємці, які отримають ліцензію, матимуть можливість купувати, перевозити, зберігати, відпускати, використовувати та знищувати наркотичні засоби.
Лікарі зможуть виписувати препарати з канабісом. Їх відпуск буде здійснюватися лише за рецептом.
Люди, які мають рецепт від лікаря і документ, що підтверджує діагноз, зможуть в’їжджати в Україну або виїжджати за кордон із препаратами на основі канабісу в невеликій кількості.
До того ж юридичні особи зможуть здійснювати культивування рослин з дотриманням належних умов у закритому ґрунті з цілодобовим відеоспостереженням та доступом до його даних у режимі реального часу.
Контролювати вирощування та обіг буде контролювати Національна поліція України.
Що кажуть у МОЗ
У МОЗ України повідомили, що "за" легалізацію проголосували 248 народних депутатів. Там наголосили, що це історичне рішення.
"Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс — це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу тощо", — йдеться у повідомленні.
МОЗ затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу.
Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.
Нагадаємо, серед українців немає одностайності щодо легалізації канабісу в медичних цілях. Кількість прихильників та противників ідеї легалізації медичного канабісу майже рівна.
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