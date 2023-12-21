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ВРУ у другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс

21 грудня 2023 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ВРУ у другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс
Засідання ВРУ. Фото: golos.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 грудня, Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволять лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Законопроєкт про медичний канабіс

Йдеться про законопроєкт №7457, який передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні.

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Законопроєкт №7457. Фото: скриншот

Заклади охорони здоров'я та підприємці, які отримають ліцензію, матимуть можливість купувати, перевозити, зберігати, відпускати, використовувати та знищувати наркотичні засоби.

Лікарі зможуть виписувати препарати з канабісом. Їх відпуск буде здійснюватися лише за рецептом.

Люди, які мають рецепт від лікаря і документ, що підтверджує діагноз, зможуть в’їжджати в Україну або виїжджати за кордон із препаратами на основі канабісу в невеликій кількості.

До того ж юридичні особи зможуть здійснювати культивування рослин з дотриманням належних умов у закритому ґрунті з цілодобовим відеоспостереженням та доступом до його даних у режимі реального часу. 

Контролювати вирощування та обіг буде контролювати Національна поліція України.

Що кажуть у МОЗ

У МОЗ України повідомили, що "за" легалізацію проголосували 248 народних депутатів. Там наголосили, що це історичне рішення.

"Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс — це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу тощо", — йдеться у повідомленні.

МОЗ затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу.

Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.

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Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, серед українців немає одностайності щодо легалізації канабісу в медичних цілях. Кількість прихильників та противників ідеї легалізації медичного канабісу майже рівна. 

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