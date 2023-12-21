Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе: подробности

Депутат ВР Василий Вирастюк. Фото: FB/Василий Вирастюк

Принятие ВР законопроекта о легализации медицинского каннабиса № 7457 – первый шаг для того, чтобы 2 млн украинских пациентов получили такое лекарство, как это происходит в большинстве цивилизованных стран мира.

Данная легализация не является узаконением наркотической травы марихуаны, законопроект касается исключительно медицинских средств.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал депутат ВР и член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Василий Вирастюк.

Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе

По словам депутата, ВР предусмотрела жесткий контроль со стороны Нацполиции. Для получения лицензии потребуется разрешение МВД на использование объектов и помещений. Законопроектом также предусмотрены четкие требования: закрытая почва, видеонаблюдение, согласование системы охраны, GPS-трекеры для перевозки партий товара.

Голосование ВР. Фото: предоставлены Василием Вирастюком

Кроме того, охрана мест осуществления деятельности должна быть под наблюдением подразделений Нацполиции на договорных началах.

Голосование ВР. Фото: предоставлены Василием Вирастюком

"Все это необходимо, чтобы сделать невозможным каких-либо злоупотреблений и утечки наркотических веществ в нелегальное обращение. В законе мы говорим о легализации исключительно медицинского каннабиса. Ко второму чтению внесли поправку относительно запрета любого использования рекреационного каннабиса в любой форме. Мы не говорим о легализации "травки", а о законе исключительно о лекарствах", — подытожил нардеп.

Напомним, в четверг, 21 декабря, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешат только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.

Среди украинцев нет единодушия по поводу легализации каннабиса в медицинских целях. Количество сторонников и противников идеи легализации медицинского каннабиса почти равно.

Лекарства на основе каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах.