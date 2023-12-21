Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс: подробиці

Депутат ВР Василь Вірастюк. Фото: FB/Василь Вірастюк

Ухвалення ВР законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу №7457 — перший крок для того, щоб 2 млн українських пацієнтів отримали такі ліки, як це відбувається у більшості цивілізованих країн світу.

Ця легалізація не є узаконенням наркотичної трави марихуани, законопроєкт стосується виключно медичних засобів.

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Про це у коментарі Новини.LIVE сказав депутат ВР та член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Василь Вірастюк.

Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс

За словами депутата, ВР передбачила жорсткий контроль з боку Нацполіції. Для отримання ліцензії потрібно буде отримати дозвіл МВС на використання об’єктів і приміщень. Законопроєктом також передбачені чіткі вимоги: закритий ґрунт, відеонагляд, погодження системи охорони, GPS-трекери для перевезення партій товару.

Голосування у ВР. Фото: надані Василем Вірастюком

Окрім цього охорона місць провадження діяльності має здійснюватися підрозділами Нацполіції на договірних засадах.

Голосування у ВР. Фото: надані Василем Вірастюком

"Усе це необхідно, щоб унеможливити будь-які зловживання і витік наркотичних речовин у нелегальний обіг. В законі ми говоримо про легалізацію виключно медичного канабісу. До другого читання внесли поправку щодо заборони будь-якого використання рекреаційного канабісу в будь-якій формі. Ми не говоримо про легалізацію "травки", закон виключно про ліки", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, у четвер, 21 грудня, Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволять лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.

Серед українців немає одностайності щодо легалізації канабісу в медичних цілях. Кількість прихильників та противників ідеї легалізації медичного канабісу майже рівна.

Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі в державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.