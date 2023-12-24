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Зло проиграет — рождественское обращение Владимира Зеленского

24 декабря 2023 17:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зло проиграет — рождественское обращение Владимира Зеленского
Владимир Зеленский возле Киево-Печерской лавры. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Глава государства обратился к украинцам из Киево-Печерской лавры.

Об этом свидетельствует рождественское обращение главы государства.

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Рождественское обращение Владимира Зеленского

В поздравлении глава государства отметил, что у Рождества во время войны есть другое настроение и контекст, потому что не все украинцы сейчас дома, и не у всех он вообще есть.

"И стало гораздо важнее не какие блюда на столе, а какие люди за столом. И как дорого, когда они рядом. И как важно, чтобы те, кто сейчас не рядом и защищает Украину, были на связи", — сказал Президент.

Также он напомнил о том, как изменились пожелания украинцев к праздникам, и пожелания маленьких украинцев и украинок. Он не обошел вниманием и тех, кто встречает сочельник в окопах с оружием в руках, и назвал бойцов ВСУ "ангелами, которые ежедневно доказывают, что чудеса существуют", а "зло" рано или поздно проиграет.

"Шаг за шагом, день за днем тьма проигрывает. И в конце концов, тьма проиграет. Зло проиграет. Сегодня это наша общая цель, общая мечта. И именно за это сегодня наша общая молитва", — сказал Владимир Зеленский.

Президент пожелал военным и народу воцарения света веры в душах, наполнения сердец светом надежды, любви и изобилия.

"Христос родился! Славим его!" — подытожил он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков. Теперь максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам составляет от 15 до 30 дней в году. Также отпуск можно поделить на части хоть какой длительности, впрочем, при определенных условиях.

Также ранее он подписал указ, которым наложил санкции на 140 компаний. Другим указом глава государства ввел санкции против 50 человек.

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