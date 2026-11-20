Зливи та шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Україну у п'ятницю, 20 листопад, накриють штормовий вітер до 24 м/с та сильні зливи з мокрим снігом у горах. Синоптики також попереджають про суттєвий підйом води в річках через вплив активного циклону й атмосферних фронтів. Укргідрометцентр оголосив помаранчевий і жовтий рівні небезпечності.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко.
Погода в Україні 20 листопада
У п'ятницю, 20 листопада, погоду в Україні зіпсують активний циклон та атмосферні фронти. Небо затягнуть щільні хмари, вологість буде високою, а атмосферний тиск почне стрибати. Помірні дощі пройдуть майже по всій країні — сухо вночі залишиться тільки на північному сході.
Найгірша ситуація вночі чекає на західні області. На Закарпатті та Прикарпатті литимуть значні дощі, а в Карпатах піде сильний дощ із мокрим снігом, через що Укргідрометцентр оголосив ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.
Удень по всій країні, крім північних областей, де шквали пройдуть лише місцями, здійметься сильний вітер із поривами 15–20 м/с, а на півдні — до 24 м/с. Загалом вітер поверне з південно-східного на північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.
Попри хмари та дощі, вночі морозів не буде: в Укргідрометцентрі обіцяють +2...+7°C тепла, а на півдні — +8...+13°C. Удень стовпчики термометрів піднімуться зовсім трохи: на півночі буде +2...+7°C тепла, у більшості областей — +10...+16°C, а в Карпатах протягом доби триматиметься близько 0°C.
Синоптик Наталка Діденко радить українцям 20 листопада не виходити з дому без парасоль, шаликів і відповідного взуття. За її прогнозом, удень по країні очікується +5...+10°C, у центрі, на Закарпатті та на півдні — +9...+14°C, а на крайній півночі — +3...+5°C. У Києві п'ятниця буде вітряною та дощовою з денною температурою +6...+8°C, а відчутне похолодання в Україну прийде вже з 22 листопада.
Через рясні дощі підніметься вода в річках західних регіонів, хоча серйозної загрози гідрологи не бачать. У ніч проти 20 листопада у верхів'ях та середніх течіях річок Закарпаття вода підніметься на 0,5–1,0 м на спаді попереднього паводку без негативних наслідків.
Із 20 по 21 листопада вода підніметься ще на 0,3–1,3 м порівняно з рівнями на 08:00 19 листопада на річках суббасейну Сяну, басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у суббасейнах Прута і Сірету, але обійдеться без негативних наслідків.
Новини.LIVE повідомляли, що за прогнозами синоптиків, потужних і затяжних магнітних бур у листопаді не очікують. Але метеозалежним все таки радять стежити за прогнозами.
Водночас синоптики дали прогноз на цьогорічну зиму в Україні: вона обіцяє бути на 1–2 градуси теплішою за звичні показники. Та сильних снігопадів не прогнозують, бо через теплі повітряні потоки з Атлантики взимку частіше йтиме дощ або мокрий сніг.