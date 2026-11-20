Дощ в Києві. Фото: Новини.LIVE

Україну у п'ятницю, 20 листопад, накриють штормовий вітер до 24 м/с та сильні зливи з мокрим снігом у горах. Синоптики також попереджають про суттєвий підйом води в річках через вплив активного циклону й атмосферних фронтів. Укргідрометцентр оголосив помаранчевий і жовтий рівні небезпечності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко.

Реклама

Погода в Україні 20 листопада

У п'ятницю, 20 листопада, погоду в Україні зіпсують активний циклон та атмосферні фронти. Небо затягнуть щільні хмари, вологість буде високою, а атмосферний тиск почне стрибати. Помірні дощі пройдуть майже по всій країні — сухо вночі залишиться тільки на північному сході.

Найгірша ситуація вночі чекає на західні області. На Закарпатті та Прикарпатті литимуть значні дощі, а в Карпатах піде сильний дощ із мокрим снігом, через що Укргідрометцентр оголосив ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.

Температурна карта України на 20 листопада. Фото: Метеопост

Удень по всій країні, крім північних областей, де шквали пройдуть лише місцями, здійметься сильний вітер із поривами 15–20 м/с, а на півдні — до 24 м/с. Загалом вітер поверне з південно-східного на північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Читайте також:

Попри хмари та дощі, вночі морозів не буде: в Укргідрометцентрі обіцяють +2...+7°C тепла, а на півдні — +8...+13°C. Удень стовпчики термометрів піднімуться зовсім трохи: на півночі буде +2...+7°C тепла, у більшості областей — +10...+16°C, а в Карпатах протягом доби триматиметься близько 0°C.

Прогноз погоди по Україні на 20 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Синоптик Наталка Діденко радить українцям 20 листопада не виходити з дому без парасоль, шаликів і відповідного взуття. За її прогнозом, удень по країні очікується +5...+10°C, у центрі, на Закарпатті та на півдні — +9...+14°C, а на крайній півночі — +3...+5°C. У Києві п'ятниця буде вітряною та дощовою з денною температурою +6...+8°C, а відчутне похолодання в Україну прийде вже з 22 листопада.

Через рясні дощі підніметься вода в річках західних регіонів, хоча серйозної загрози гідрологи не бачать. У ніч проти 20 листопада у верхів'ях та середніх течіях річок Закарпаття вода підніметься на 0,5–1,0 м на спаді попереднього паводку без негативних наслідків.

Із 20 по 21 листопада вода підніметься ще на 0,3–1,3 м порівняно з рівнями на 08:00 19 листопада на річках суббасейну Сяну, басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у суббасейнах Прута і Сірету, але обійдеться без негативних наслідків.

Новини.LIVE повідомляли, що за прогнозами синоптиків, потужних і затяжних магнітних бур у листопаді не очікують. Але метеозалежним все таки радять стежити за прогнозами.

Водночас синоптики дали прогноз на цьогорічну зиму в Україні: вона обіцяє бути на 1–2 градуси теплішою за звичні показники. Та сильних снігопадів не прогнозують, бо через теплі повітряні потоки з Атлантики взимку частіше йтиме дощ або мокрий сніг.