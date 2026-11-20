Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 20 ноября, Украину накроют штормовой ветер со скоростью до 24 м/с и сильные ливни с мокрым снегом в горах. Синоптики также предупреждают о значительном подъеме уровня воды в реках из-за влияния активного циклона и атмосферных фронтов. Укргидрометцентр объявил оранжевый и желтый уровни опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра и синоптика Натальи Диденко.

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Погода в Украине 20 ноября

В пятницу, 20 ноября, погоду в Украине испортят активный циклон и атмосферные фронты. Небо затянут плотные облака, влажность будет высокой, а атмосферное давление начнёт скакать. Умеренные дожди пройдут почти по всей стране — сухой ночью останется только на северо-востоке.

Худшая ситуация ночью ожидается в западных областях. В Закарпатье и Прикарпатье будут идти значительные дожди, а в Карпатах — сильный дождь с мокрым снегом, из-за чего Укргидрометцентр объявил II (оранжевый) уровень опасности.

Температурная карта Украины на 20 ноября. Фото: Метеопост

Днем по всей стране, кроме северных областей, где шквалы пройдут лишь местами, поднимется сильный ветер с порывами 15–20 м/с, а на юге — до 24 м/с. В целом ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

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Несмотря на облака и дожди, ночью морозов не будет: в Укргидрометцентре обещают +2...+7 °C тепла, а на юге — +8...+13 °C. Днём столбики термометров поднимутся совсем немного: на севере будет +2...+7 °C тепла, в большинстве областей — +10...+16 °C, а в Карпатах в течение суток будет держаться около 0 °C.

Прогноз погоды по Украине на 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко советует украинцам 20 ноября не выходить из дома без зонтов, шарфов и подходящей обуви. По её прогнозу, днём по стране ожидается +5...+10 °C, в центре, на Закарпатье и на юге — +9...+14 °C, а на крайнем севере — +3...+5 °C. В Киеве пятница будет ветреной и дождливой с дневной температурой +6...+8 °C, а ощутимое похолодание в Украину наступит уже с 22 ноября.

Из-за обильных дождей поднимется вода в реках западных регионов, хотя серьёзной угрозы гидрологи не видят. В ночь на 20 ноября в верховьях и среднем течении рек Закарпатья вода поднимется на 0,5–1,0 м на спаде предыдущего паводка без негативных последствий.

С 20 по 21 ноября вода поднимется еще на 0,3–1,3 м по сравнению с уровнями на 08:00 19 ноября на реках суббассейна Сяна, бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в суббассейнах Прута и Сирета, но обойдется без негативных последствий.

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозам синоптиков, мощных и затяжных магнитных бурь в ноябре не ожидается. Но метеозависимым все же советуют следить за прогнозами.

В то же время синоптики дали прогноз на эту зиму в Украине: она обещает быть на 1–2 градуса теплее обычных показателей. Однако сильных снегопадов не прогнозируют, так как из-за теплых воздушных потоков с Атлантики зимой чаще будет идти дождь или мокрый снег.