Україна
Зливав позиції ППО — на Полтавщині заарештували агента РФ

Зливав позиції ППО — на Полтавщині заарештували агента РФ

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 00:33
Зрадник зливав ППО на Полтавщині — рішення суду та деталі справи
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд у Полтаві відправив під варту місцевого жителя, який передавав російським спецслужбам координати систем ППО та маршрути переміщення техніки ЗСУ. Підозрюваний не лише шпигував, а й готувався допомагати окупантам у разі захоплення області.

Таку інформацію оприлюднили в матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Шпигунство під виглядом купівлі житла та допомога ворогу

Мешканець Полтавського району пішов на співпрацю з ворогом на початку 2025 року. Він зв'язався з куратором через Telegram. Чоловік діяв зухвало. Він пропонував проводити розвідку військових об’єктів за допомогою безпілотників.

Зрадник навіть розробив спеціальну схему. Він планував збирати дані про позиції ЗСУ під виглядом "огляду нерухомості" поблизу стратегічних точок.

Слідчі зафіксували низку злочинних епізодів. Фігурант повідомляв про навчальні стрільби українських захисників. Він вистежував мобільні вогневі групи. Його цікавили точні локації дислокації підрозділів. Найбільшу увагу агент приділяв районам, де працює протиповітряна оборона. Такі дії ставили під удар безпеку всього регіону.

Окрім шпигунства, чоловік займався ворожою пропагандою. Він публічно виправдовував російську агресію та закликав до капітуляції. Зрадник настільки вірив у "рускій мір", що запропонував загарбникам свою допомогу у разі окупації Полтавщини.

Рішення суду

Суд обрав суворий запобіжний захід. Підозрюваний проведе під вартою 60 діб без права внесення застави. Термін арешту триватиме до 17 березня 2026 року.

Правоохоронці інкримінують затриманому державну зраду та колабораційну діяльність. Санкції цих статей передбачають суворе покарання. Чоловік може провести за ґратами 15 років або залишитися там довічно. Його майно підлягає конфіскації. 

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську айтівець створював і адміністрував вебсайти для компаній з РФ і представників окупаційної влади. За вчинене він постане перед судом.

А житель Сіверськодонецька на Луганщині співпрацював з окупантами. За державну зраду він упродовж тривалого часу перебуватиме у в'язниці.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
