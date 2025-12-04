Відео
Головна Новини дня Українець брав участь у виборах у ЛНР — вирок суду

Українець брав участь у виборах у ЛНР — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 01:03
Українець балотовувався від партії РФ — як його покарав суд
Вибори у ЛНР. Фото ілюстративне: росЗМІ

Житель Сіверськодонецька Луганської області співпрацював з окупантами. За державну зраду й колабораціонізм він упродовж тривалого часу перебуватиме у в'язниці. 

Про це 1 грудня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у 2023 році 60-річний фігурант погодився на пропозицію представників окупаційної адміністрації й узяв участь у незаконних виборах до так званого "Сєвєродонецького муніципального округу ЛНР". Зрадник балотувався від комуністичної партії РФ.

Рішення суду 

У травні поточного року Рівненський міський суд призначив колаборанту покарання у вигляді конфіскації майна та 15 років ув'язнення з позбавлення права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування на такий же строк. Адвокат зрадника намагався оскаржити цей вирок, але апеляційний суд залишив покарання без змін. 

Наразі засуджений перебуває на окупованій території. Відбувати покарання він почне після затримання.

Нагадаємо, в Одесі пенсіонерка поширювала в чатах інформацію про місця роботи мобільних груп ТЦК. Її засудили до випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що житель Чернігівської області виїхав до РФ і долучився до лав ворожої армії. Коли порушника розшукають, він проведе 15 років за ґратами.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
