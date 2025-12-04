Українець балотовувався від партії РФ — як його покарав суд

Вибори у ЛНР. Фото ілюстративне: росЗМІ

Житель Сіверськодонецька Луганської області співпрацював з окупантами. За державну зраду й колабораціонізм він упродовж тривалого часу перебуватиме у в'язниці.

Про це 1 грудня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у 2023 році 60-річний фігурант погодився на пропозицію представників окупаційної адміністрації й узяв участь у незаконних виборах до так званого "Сєвєродонецького муніципального округу ЛНР". Зрадник балотувався від комуністичної партії РФ.

Рішення суду

У травні поточного року Рівненський міський суд призначив колаборанту покарання у вигляді конфіскації майна та 15 років ув'язнення з позбавлення права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування на такий же строк. Адвокат зрадника намагався оскаржити цей вирок, але апеляційний суд залишив покарання без змін.

Наразі засуджений перебуває на окупованій території. Відбувати покарання він почне після затримання.

