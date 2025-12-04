Украинец баллотировался от партии РФ — как его наказал суд

Выборы в ЛНР. Фото иллюстративное: росСМИ

Житель Северодонецка Луганской области сотрудничал с оккупантами. За государственную измену и коллаборационизм он в течение длительного времени будет находиться в тюрьме.

Об этом 1 декабря сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в 2023 году 60-летний фигурант согласился на предложение представителей оккупационной администрации и принял участие в незаконных выборах в так называемый "Северодонецкий муниципальный округ ЛНР". Предатель баллотировался от коммунистической партии РФ.

Решение суда

В мае текущего года Ровенский городской суд назначил коллаборационисту наказание в виде конфискации имущества и 15 лет заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на такой же срок. Адвокат предателя пытался обжаловать этот приговор, но апелляционный суд оставил наказание без изменений.

На данный момент осужденный находится на оккупированной территории. Отбывать наказание он начнет после задержания.

