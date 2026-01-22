Видео
Україна
Сливал позиции ПВО — на Полтавщине арестовали агента РФ

Сливал позиции ПВО — на Полтавщине арестовали агента РФ

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 00:33
Предатель сливал ПВО на Полтавщине — решение суда и детали дела
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд в Полтаве отправил под стражу местного жителя, который передавал российским спецслужбам координаты систем ПВО и маршруты перемещения техники ВСУ. Подозреваемый не только шпионил, но и готовился помогать оккупантам в случае захвата области.

Такую информацию обнародовали в материалах Единого государственного реестра судебных решений.

Читайте также:

Шпионаж под видом покупки жилья и помощь врагу

Житель Полтавского района пошел на сотрудничество с врагом в начале 2025 года. Он связался с куратором через Telegram. Мужчина действовал вызывающе. Он предлагал проводить разведку военных объектов с помощью беспилотников.

Предатель даже разработал специальную схему. Он планировал собирать данные о позициях ВСУ под видом "осмотра недвижимости" вблизи стратегических точек.

Следователи зафиксировали ряд преступных эпизодов. Фигурант сообщал об учебных стрельбах украинских защитников. Он выслеживал мобильные огневые группы. Его интересовали точные локации дислокации подразделений. Наибольшее внимание агент уделял районам, где работает противовоздушная оборона. Такие действия ставили под удар безопасность всего региона.

Кроме шпионажа, мужчина занимался враждебной пропагандой. Он публично оправдывал российскую агрессию и призывал к капитуляции. Предатель настолько верил в "русский мир", что предложил захватчикам свою помощь в случае оккупации Полтавщины.

Решение суда

Суд избрал строгую меру пресечения. Подозреваемый проведет под стражей 60 суток без права внесения залога. Срок ареста продлится до 17 марта 2026 года.

Правоохранители инкриминируют задержанному государственную измену и коллаборационную деятельность. Санкции этих статей предусматривают суровое наказание. Мужчина может провести за решеткой 15 лет или остаться там пожизненно. Его имущество подлежит конфискации.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске айтишник создавал и администрировал вебсайты для компаний из РФ и представителей оккупационной власти. За содеянное он предстанет перед судом.

А житель Северодонецка Луганской области сотрудничал с оккупантами. За государственную измену он в течение длительного времени будет находиться в тюрьме.

суд Полтавская область госизмена ПВО судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
