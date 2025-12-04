Українець розробляв сайти для росіян — постане перед судом

Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: freepik.com

В Івано-Франківську 37-річний чоловік створював і адміністрував вебсайти для російських компаній і представників окупаційної влади. За вчинене він постане перед судом.

Про це 28 листопада повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Деталі справи

З однією з російських компаній фігурант мав офіційний партнерський договір.

"Такі сайти допомагали Росії розширювати вплив і укладати контракти на постачання продукції державним установам РФ", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Допомагаючи ворогу, чоловік заробив понад 575 тисяч гривень. Аби приховати походження цих грошей і обійти санкції, він проводив оплату через іноземні платіжні системи та криптовалютні гаманці.

Яке покарання загрожує колаборанту

До суду скерували обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору, колабораційної діяльності та легалізації злочинних доходів (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, — Ред.). Порушник може потрапити за ґрати на термін до 12 років.

