Україна
Колаборант надавав IT-послуги росіянам — його судитимуть

Колаборант надавав IT-послуги росіянам — його судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 03:32
Українець розробляв сайти для росіян — постане перед судом
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: freepik.com

В Івано-Франківську 37-річний чоловік створював і адміністрував вебсайти для російських компаній і представників окупаційної влади. За вчинене він постане перед судом.

Про це 28 листопада повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

З однією з російських компаній фігурант мав офіційний партнерський договір. 

"Такі сайти допомагали Росії розширювати вплив і укладати контракти на постачання продукції державним установам РФ", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Допомагаючи ворогу, чоловік заробив понад 575 тисяч гривень. Аби приховати походження цих грошей і обійти санкції, він проводив оплату через іноземні платіжні системи та криптовалютні гаманці.

Яке покарання загрожує колаборанту

До суду скерували обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору, колабораційної діяльності та легалізації злочинних доходів (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, — Ред.). Порушник може потрапити за ґрати на термін до 12 років.

Нагадаємо, у Чернівцях лідер бандитського угруповання організував вбивство свого 33-річного знайомого. Йому заочно призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення та конфіскації майна.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік зірвав із шиї перехожої золотий ланцюжок. Грабіжника засудили до семи років позбавлення волі.

суд правосуддя держзрада Колаборант IT судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
