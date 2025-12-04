Українець розробляв сайти для росіян — постане перед судом

Колаборант надавав IT-послуги росіянам — його судитимуть
В Івано-Франківську 37-річний чоловік створював і адміністрував вебсайти для російських компаній і представників окупаційної влади. За вчинене він постане перед судом.
Про це 28 листопада повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.
Деталі справи
З однією з російських компаній фігурант мав офіційний партнерський договір.
"Такі сайти допомагали Росії розширювати вплив і укладати контракти на постачання продукції державним установам РФ", — йдеться в повідомленні прокуратури.
Допомагаючи ворогу, чоловік заробив понад 575 тисяч гривень. Аби приховати походження цих грошей і обійти санкції, він проводив оплату через іноземні платіжні системи та криптовалютні гаманці.
Яке покарання загрожує колаборанту
До суду скерували обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресору, колабораційної діяльності та легалізації злочинних доходів (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, — Ред.). Порушник може потрапити за ґрати на термін до 12 років.
