Чоловік зірвав із шиї перехожої золоту прикрасу — що вирішив суд

Чоловік украв золоту прикрасу — як його покарав суд
У Дніпрі грабіжник украв у перехожої золоту прикрасу. Порушника затримали та притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це 21 листопада повідомили в Поліції Дніпропетровської області.
Деталі справи
Інцидент стався в Соборному районі Дніпра 10 липня. Фігурант підбіг до перехожої ззаду та зірвав у неї із шиї золотий ланцюжок. З місця злочину зловмисник утік, але невдовзі його розшукали.
Рішення суду
Обвинуваченого визнали винним у грабежі. За вчинене він проведе у в'язниці сім років.
