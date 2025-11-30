Чоловік зірвав із шиї перехожої золоту прикрасу — що вирішив суд

Чоловік зриває із шиї жінки ланцюжок. Фото ілюстративне: alba24.ro

У Дніпрі грабіжник украв у перехожої золоту прикрасу. Порушника затримали та притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 21 листопада повідомили в Поліції Дніпропетровської області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався в Соборному районі Дніпра 10 липня. Фігурант підбіг до перехожої ззаду та зірвав у неї із шиї золотий ланцюжок. З місця злочину зловмисник утік, але невдовзі його розшукали.

Затриманий грабіжник із поліцейськими. Фото: Поліція Дніпропетровської області

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним у грабежі. За вчинене він проведе у в'язниці сім років.

Нагадаємо, у Чернігівській області контролер Служби безпеки вбив поліцейського. Його засудили до восьми років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що житель Черкаського району торгував підробленими горілкою та коньяком. Його оштрафували.