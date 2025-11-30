Відео
Чоловік украв золоту прикрасу — як його покарав суд

Чоловік украв золоту прикрасу — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 01:03
Чоловік зірвав із шиї перехожої золоту прикрасу — що вирішив суд
Чоловік зриває із шиї жінки ланцюжок. Фото ілюстративне: alba24.ro

У Дніпрі грабіжник украв у перехожої золоту прикрасу. Порушника затримали та притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 21 листопада повідомили в Поліції Дніпропетровської області.

Деталі справи 

Інцидент стався в Соборному районі Дніпра 10 липня. Фігурант підбіг до перехожої ззаду та зірвав у неї із шиї золотий ланцюжок. З місця злочину зловмисник утік, але невдовзі його розшукали. 

Затримання грабіжника
Затриманий грабіжник із поліцейськими. Фото: Поліція Дніпропетровської області

Рішення суду 

Обвинуваченого визнали винним у грабежі. За вчинене він проведе у в'язниці сім років.

Нагадаємо, у Чернігівській області контролер Служби безпеки вбив поліцейського. Його засудили до восьми років ув'язнення. 

Також ми повідомляли, що житель Черкаського району торгував підробленими горілкою та коньяком. Його оштрафували.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
