На Чернігівщині контролер Служби судової охорони вбив поліцейського — яке покарання обрав для нього суд

Ніж у руці. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Бахмачі Ніжинського району Чернігівської області 28-річний контролер Служби судової охорони вбив поліцейського. Порушника спочатку виправдали, але апеляційний суд вирішив, що він заслоговує на ув'язнення.

Про це 19 листопада повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Пізно ввечері 19 листопада 2022 року біля кафе "Піраміда" обвинувачений ударив співробітника місцевої поліції ножем в область живота, оскільки відчував до правоохоронця неприязнь. Унаслідок поранення життєво важливих органів потерпілий помер у міській лікарні.

Рішення суду

На розгляді судів справа перебувала від травня 2023 року. У квітні минулого року Борзнянський районний суд Чернігівської області виправдав убивцю. Прокурор оскаржив це рішення в апеляційному суді — засуджений проведе вісім років за ґратами. Вирок уже набув законної сили.

Нагадаємо, у Росії винесли вирок ворожці. За демонстрацію забороненої символіки вона має сплатити тисячу рублів штрафу.

Також ми повідомляли, що на Рівненщині у ДТП загинула дитина. Винуватця аварії судитимуть.