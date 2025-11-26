На Чернігівщині контролер Служби судової охорони вбив поліцейського — яке покарання обрав для нього суд

Контролер Служби судової охорони вбив поліцейського — вирок
У Бахмачі Ніжинського району Чернігівської області 28-річний контролер Служби судової охорони вбив поліцейського. Порушника спочатку виправдали, але апеляційний суд вирішив, що він заслоговує на ув'язнення.
Про це 19 листопада повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.
Деталі справи
Пізно ввечері 19 листопада 2022 року біля кафе "Піраміда" обвинувачений ударив співробітника місцевої поліції ножем в область живота, оскільки відчував до правоохоронця неприязнь. Унаслідок поранення життєво важливих органів потерпілий помер у міській лікарні.
Рішення суду
На розгляді судів справа перебувала від травня 2023 року. У квітні минулого року Борзнянський районний суд Чернігівської області виправдав убивцю. Прокурор оскаржив це рішення в апеляційному суді — засуджений проведе вісім років за ґратами. Вирок уже набув законної сили.
