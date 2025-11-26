Відео
Головна Новини дня Контролер Служби судової охорони вбив поліцейського — вирок

Контролер Служби судової охорони вбив поліцейського — вирок

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 01:03
Оновлено: 16:26
На Чернігівщині контролер Служби судової охорони вбив поліцейського — яке покарання обрав для нього суд
Ніж у руці. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Бахмачі Ніжинського району Чернігівської області 28-річний контролер Служби судової охорони вбив поліцейського. Порушника спочатку виправдали, але апеляційний суд вирішив, що він заслоговує на ув'язнення. 

Про це 19 листопада повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі

Деталі справи 

Пізно ввечері 19 листопада 2022 року біля кафе "Піраміда" обвинувачений ударив співробітника місцевої поліції ножем в область живота, оскільки відчував до правоохоронця неприязнь. Унаслідок поранення життєво важливих органів потерпілий помер у міській лікарні.

Рішення суду 

На розгляді судів справа перебувала від травня 2023 року. У квітні минулого року Борзнянський районний суд Чернігівської області виправдав убивцю. Прокурор оскаржив це рішення в апеляційному суді — засуджений проведе вісім років за ґратами. Вирок уже набув законної сили.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
