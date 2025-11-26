На Черниговщине контролер Службы судебной охраны убил полицейского — какое наказание избрал для него суд

Нож в руке. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Бахмаче Нежинского района Черниговской области 28-летний контролер Службы судебной охраны убил полицейского. Нарушителя сначала оправдали, но апелляционный суд решил, что он заслуживает заключения.

Об этом 19 ноября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Детали дела

Поздно вечером 19 ноября 2022 года возле кафе "Пирамида" обвиняемый ударил сотрудника местной полиции ножом в область живота, поскольку испытывал к правоохранителю неприязнь. В результате ранения жизненно важных органов потерпевший скончался в городской больнице.

Решение суда

На рассмотрении судов дело находилось с мая 2023 года. В апреле прошлого года Борзнянский районный суд Черниговской области оправдал убийцу. Прокурор обжаловал это решение в апелляционном суде — осужденный проведет восемь лет за решеткой. Приговор уже вступил в законную силу.

