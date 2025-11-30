Видео
Главная Новости дня Мужчина украл золотое украшение — как его наказал суд

Мужчина украл золотое украшение — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 01:03
Мужчина сорвал с шеи прохожей золотое украшение — что решил суд
Мужчина срывает с шеи женщины цепочку. Фото иллюстративное: alba24.ro

В Днепре грабитель украл у прохожей золотое украшение. Нарушителя задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 21 ноября сообщили в Полиции Днепропетровской области.

Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел в Соборном районе Днепра 10 июля. Фигурант подбежал к прохожей сзади и сорвал у нее с шеи золотую цепочку. С места преступления злоумышленник скрылся, но вскоре его разыскали.

Задержание грабителя
Задержанный грабитель с полицейскими. Фото: Полиция Днепропетровской области

Решение суда

Обвиняемого признали виновным в грабеже. За совершенное он проведет в тюрьме семь лет.

Напомним, в Черниговской области контролер Службы безопасности убил полицейского. Его приговорили к восьми годам заключения.

Также мы сообщали, что житель Черкасского района торговал поддельными водкой и коньяком. Его оштрафовали.

суд правосудие кража ограбление наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
