Мужчина сорвал с шеи прохожей золотое украшение — что решил суд

Мужчина срывает с шеи женщины цепочку. Фото иллюстративное: alba24.ro

В Днепре грабитель украл у прохожей золотое украшение. Нарушителя задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 21 ноября сообщили в Полиции Днепропетровской области.

Детали дела

Инцидент произошел в Соборном районе Днепра 10 июля. Фигурант подбежал к прохожей сзади и сорвал у нее с шеи золотую цепочку. С места преступления злоумышленник скрылся, но вскоре его разыскали.

Задержанный грабитель с полицейскими. Фото: Полиция Днепропетровской области

Решение суда

Обвиняемого признали виновным в грабеже. За совершенное он проведет в тюрьме семь лет.

