Мужчина сорвал с шеи прохожей золотое украшение — что решил суд

Мужчина украл золотое украшение — как его наказал суд
В Днепре грабитель украл у прохожей золотое украшение. Нарушителя задержали и привлекли к уголовной ответственности.
Об этом 21 ноября сообщили в Полиции Днепропетровской области.
Детали дела
Инцидент произошел в Соборном районе Днепра 10 июля. Фигурант подбежал к прохожей сзади и сорвал у нее с шеи золотую цепочку. С места преступления злоумышленник скрылся, но вскоре его разыскали.
Решение суда
Обвиняемого признали виновным в грабеже. За совершенное он проведет в тюрьме семь лет.
