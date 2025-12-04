Украинец разрабатывал сайты для россиян — предстанет перед судом

Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: freepik.com

В Ивано-Франковске 37-летний мужчина создавал и администрировал веб-сайты для российских компаний и представителей оккупационной власти. За содеянное он предстанет перед судом.

Об этом 28 ноября сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Детали дела

С одной из российских компаний фигурант имел официальный партнерский договор.

"Такие сайты помогали России расширять влияние и заключать контракты на поставку продукции государственным учреждениям РФ", — говорится в сообщении прокуратуры.

Помогая врагу, мужчина заработал более 575 тысяч гривен. Чтобы скрыть происхождение этих денег и обойти санкции, он проводил оплату через иностранные платежные системы и криптовалютные кошельки.

Какое наказание грозит коллаборационисту

В суд направили обвинительный акт по факту пособничества государству-агрессору, коллаборационной деятельности и легализации преступных доходов (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Нарушитель может попасть за решетку на срок до 12 лет.

