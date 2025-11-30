В Черновцах лидер банды организовал убийство — что решил суд

Мужчина с пистолетом в руке. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Черновцах лидер бандитской группировки организовал умышленное убийство 33-летнего мужчины. Ему уже избрали наказание.

Об этом 17 ноября сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, чтобы убить знакомого, 43-летний буковинец создал и возглавил бандитскую группировку. К убийству преступники готовились в течение шести месяцев. Свою жертву двое из них расстреляли в апреле 2022 года на улице Воробкевича.

Решение суда

Исполнителей убийства еще в 2021 году приговорили к 12,5 года и 13 годам заключения. Организатор до сих пор скрывается за границей, но ему заочно назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Лидер бандитской группировки. Фото: Прокуратура Украины

