Главная Новости дня Лидер банды организовал убийство — как его наказал суд

Лидер банды организовал убийство — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 00:33
В Черновцах лидер банды организовал убийство — что решил суд
Мужчина с пистолетом в руке. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Черновцах лидер бандитской группировки организовал умышленное убийство 33-летнего мужчины. Ему уже избрали наказание.

Об этом 17 ноября сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, чтобы убить знакомого, 43-летний буковинец создал и возглавил бандитскую группировку. К убийству преступники готовились в течение шести месяцев. Свою жертву двое из них расстреляли в апреле 2022 года на улице Воробкевича.

Решение суда

Исполнителей убийства еще в 2021 году приговорили к 12,5 года и 13 годам заключения. Организатор до сих пор скрывается за границей, но ему заочно назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Осужденный лидер бандитской группировки
Лидер бандитской группировки. Фото: Прокуратура Украины

Напомним, одессит распространял данные о местах и датах работы мобильных групп ТЦК. Он проведет пять лет в тюрьме.

Также мы сообщали о приговоре спасателям-коллаборационистам. Их заочно приговорили к заключению и конфискации имущества.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
