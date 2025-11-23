Суд Донетчины заочно судил коллаборационистов-спасателей — какой приговор

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Двух бывших сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из Лимана осудили за коллаборационизм. В 2022 году, во время захвата Лимана, мужчины проигнорировали приказ об эвакуации и добровольно перешли на сторону оккупантов.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области в Facebook.

Детали дела

По данным следствия, после оккупации Лимана войсками РФ в 2022 году двое мужчин остались в городе. В июле того же года они получили "должности" в незаконно созданных оккупационных структурах: водителя-спасателя и старшего пожарного-спасателя.

Прокуроры установили, что вместо службы Украине бывшие спасатели выполняли задачи оккупантов. Таким образом они способствовали созданию видимости легитимности российского режима в захваченном городе.

После освобождения Лимана Вооруженными силами Украины в октябре 2022 года коллаборационисты вместе со своим руководством сбежали из города и сейчас находятся в розыске.

Приговор суда

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали вину бывших сотрудников ГСЧС в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). Суд заочно назначил им наказание в виде 14 лет лишения свободы и принято решение о конфискации имущества.

Напомним, жительница Балаклеи добровольно работала в "народной милиции". Ей заочно назначили наказание: 15 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что полицейская из Купянска работала в оккупационном "управлении внутренних дел". За совершенное она проведет 15 лет в тюрьме.