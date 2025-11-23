Суд Донеччини заочно судив колаборантів-рятувальників — який вирок

Отримали 14 років — суд виніс вирок рятувальникам-колаборантам
Двох колишніх співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з Лимана засудили за колабораціонізм. У 2022 році, під час захоплення Лимана, чоловіки проігнорували наказ про евакуацію та добровільно перейшли на бік окупантів.
Про це повідомила прокуратура Донеччини у Facebook.
Деталі справи
За даними слідства, після окупації Лимана військами РФ у 2022 році двоє чоловіків залишилися у місті. У липні того ж року вони отримали "посади" у незаконно створених окупаційних структурах: водія-рятувальника та старшого пожежного-рятувальника.
Прокурори встановили, що замість служби Україні колишні рятувальники виконували завдання окупантів. Таким чином вони сприяли створенню видимості легітимності російського режиму в захопленому місті.
Після звільнення Лимана Збройними силами України у жовтні 2022 року колаборанти разом зі своїм керівництвом втекли з міста і наразі перебувають у розшуку.
Вирок суду
Прокурори Донецької обласної прокуратури довели вину колишніх співробітників ДСНС у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Суд заочно призначив їм покарання у вигляді 14 років позбавлення волі та ухвалено рішення про конфіскацію майна.
Нагадаємо, жителька Балаклії добровільно працювала в "народній міліції". Їй заочно призначили покарання: 15 років позбавлення волі.
Також ми повідомляли, що поліцейська з Куп'янська працювала в окупаційному "управлінні внутрішніх справ". За вчинене вона проведе 15 років у в'язниці.
