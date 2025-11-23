Суд Донеччини заочно судив колаборантів-рятувальників — який вирок

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Двох колишніх співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з Лимана засудили за колабораціонізм. У 2022 році, під час захоплення Лимана, чоловіки проігнорували наказ про евакуацію та добровільно перейшли на бік окупантів.

Про це повідомила прокуратура Донеччини у Facebook.

Деталі справи

За даними слідства, після окупації Лимана військами РФ у 2022 році двоє чоловіків залишилися у місті. У липні того ж року вони отримали "посади" у незаконно створених окупаційних структурах: водія-рятувальника та старшого пожежного-рятувальника.

Прокурори встановили, що замість служби Україні колишні рятувальники виконували завдання окупантів. Таким чином вони сприяли створенню видимості легітимності російського режиму в захопленому місті.

Після звільнення Лимана Збройними силами України у жовтні 2022 року колаборанти разом зі своїм керівництвом втекли з міста і наразі перебувають у розшуку.

Вирок суду

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели вину колишніх співробітників ДСНС у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України). Суд заочно призначив їм покарання у вигляді 14 років позбавлення волі та ухвалено рішення про конфіскацію майна.

