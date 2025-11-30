Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лідер банди організував вбивство — як його покарав суд

Лідер банди організував вбивство — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 00:33
У Чернівцях лідер банди організував убивство — що вирішив суд
Чоловік із пістолетом у руці. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Чернівцях лідер бандитського угруповання організував умисне вбивство 33-річного чоловіка. Йому вже обрали покарання.

Про це 17 листопада повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, аби вбити знайомого, 43-річний буковинець створив і очолив бандитське угруповання. До вбивства злочинці готувалися впродовж шістьох місяців. Свою жертву двоє з них розстріляли у квітні 2022 року на вулиці Воробкевича.

Рішення суду 

Виконавців убивства ще у 2021 році засудили до 12,5 року та 13 років ув'язнення. Організатор досі переховується за кордоном, але йому заочно призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Засуджений лідер бандитського угруповання
Лідер бандитського угруповання. Фото: Прокуратура України

Нагадаємо, одесит поширював дані про місця та дати роботи мобільних груп ТЦК. Він проведе п'ять років у в'язниці.

Також ми повідомляли про вирок рятувальникам-колаборантам. Їх заочно засудили до ув'язнення та конфіскації майна.

суд банда самогубство злочин покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації