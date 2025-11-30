У Чернівцях лідер банди організував убивство — що вирішив суд

Чоловік із пістолетом у руці. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Чернівцях лідер бандитського угруповання організував умисне вбивство 33-річного чоловіка. Йому вже обрали покарання.

Про це 17 листопада повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, аби вбити знайомого, 43-річний буковинець створив і очолив бандитське угруповання. До вбивства злочинці готувалися впродовж шістьох місяців. Свою жертву двоє з них розстріляли у квітні 2022 року на вулиці Воробкевича.

Рішення суду

Виконавців убивства ще у 2021 році засудили до 12,5 року та 13 років ув'язнення. Організатор досі переховується за кордоном, але йому заочно призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Лідер бандитського угруповання. Фото: Прокуратура України

Нагадаємо, одесит поширював дані про місця та дати роботи мобільних груп ТЦК. Він проведе п'ять років у в'язниці.

Також ми повідомляли про вирок рятувальникам-колаборантам. Їх заочно засудили до ув'язнення та конфіскації майна.