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Головна Новини дня Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість жертв зросла до 68

Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість жертв зросла до 68

Ua ru
28 жовтня 2026 19:11
В Іспанії розслідують зіткнення двох потягів із десятками загиблих
Екстрені служби на місці аварії. Фото: elpais.com

В Іспанії кількість загиблих унаслідок зіткнення двох швидкісних потягів зросла до 68 людей. Ще 58 постраждалих госпіталізували, 15 із них перебувають у критичному стані. Аварія сталася вранці 28 жовтня поблизу станції Урда в провінції Толедо.

Про це повідомляє іспанське видання El País, передає Новини.LIVE.

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Кількість загиблих унаслідок аварії в Іспанії зросла

Станом на 17:52 іспанська влада повідомила про щонайменше 68 загиблих. Раніше, о 16:30, джерела в уряді автономної спільноти Кастилья-Ла-Манча інформували про 64 жертви. Місцева влада не виключає, що остаточна кількість загиблих може бути більшою.

Президент регіонального уряду Еміліано Гарсія-Пейдж також висловив занепокоєння через можливе подальше зростання кількості жертв. Наразі відомо про 58 госпіталізованих, серед яких 15 людей перебувають у критичному стані.

За попередніми даними джерел у центральному уряді Іспанії, однією з можливих причин катастрофи могла стати людська помилка. За наявною інформацією, швидкісний потяг AVE зіткнувся з потягом компанії Iryo, який на той момент зупинився на коліях.

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У двох потягах загалом перебували понад 540 людей. Наразі фахівці з’ясовують усі обставини аварії, зокрема причини зупинки одного з потягів на залізничних коліях.

Як повідомляли Новини.LIVE, після зіткнення двох швидкісних потягів в Іспанії рух на залізничній лінії Мадрид — Андалусія призупинили. На місці аварії працюють рятувальники та медики, до ліквідації наслідків залучили медичні гелікоптери. Обставини трагедії з’ясовують.

Як повідомляли Новини.LIVE, у центрі Барселони під час масових заворушень затримали 128 людей. Учасники протестів кидали в поліцію каміння, підпалювали сміттєві баки, споруджували барикади та громили магазини. Унаслідок сутичок постраждали 15 правоохоронців.

аварія Іспанія поїзди зіткнення загиблі
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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