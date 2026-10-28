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Главная Новости дня Столкновение скоростных поездов в Испании: число жертв возросло до 68

Столкновение скоростных поездов в Испании: число жертв возросло до 68

Ua ru
28 октября 2026 19:11
В Испании расследуют столкновение двух поездов, в результате которого погибли десятки человек
Службы экстренной помощи на месте аварии. Фото: elpais.com

В Испании число погибших в результате столкновения двух скоростных поездов возросло до 68 человек. Еще 58 пострадавших были госпитализированы, 15 из них находятся в критическом состоянии. Авария произошла утром 28 октября вблизи станции Урда в провинции Толедо.

Об этом сообщает испанское издание El País, передает Новини.LIVE.

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Число погибших в результате аварии в Испании возросло

По состоянию на 17:52 испанские власти сообщили о как минимум 68 погибших. Ранее, в 16:30, источники в правительстве автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча сообщали о 64 жертвах. Местные власти не исключают, что окончательное число погибших может быть больше.

Президент регионального правительства Эмилиано Гарсия-Пейдж также выразил обеспокоенность в связи с возможным дальнейшим ростом числа жертв. На данный момент известно о 58 госпитализированных, среди которых 15 человек находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным источников в центральном правительстве Испании, одной из возможных причин катастрофы могла стать человеческая ошибка. По имеющейся информации, скоростной поезд AVE столкнулся с поездом компании Iryo, который на тот момент остановился на путях.

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В двух поездах в общей сложности находилось более 540 человек. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства аварии, в частности причины остановки одного из поездов на железнодорожных путях.

Как сообщали Новини.LIVE, после столкновения двух скоростных поездов в Испании движение на железнодорожной линии Мадрид — Андалусия было приостановлено. На месте аварии работают спасатели и медики, к ликвидации последствий привлечены медицинские вертолеты. Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщали Новини.LIVE, в центре Барселоны во время массовых беспорядков задержали 128 человек. Участники протестов бросали в полицию камни, поджигали мусорные баки, возводили баррикады и громили магазины. В результате столкновений пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов.

авария Испания поезда столкновение погибшие
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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