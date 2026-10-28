Разрушены поезда в результате аварии, вид сверху. Фото: Reuters

Утром 28 октября в Испании произошла смертельная трагедия, столкнулись два скоростных поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек, 179 раненых. Известно, что авария произошла на железнодорожной линии в Мадриде — Андалусии. В настоящее время движение там приостановлено.

Об этом сообщает El Español , передает Новини.LIVE.

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В Испании столкнулись поезда 28 октября

Авария произошла 28 октября между населенными пунктами Лос-Ебенес и Урда в провинции Толедо, в Испании, два поезда компаний Renfe и Iryo столкнулись. Известно, что один из поездов врезался в других сзади. Из-за чего у поезда Iryo два вагона сошли с рельсов. К сожалению, по меньшей мере 50 человек погибли, 179 ранены. Все обстоятельства трагедии выясняются.

После железнодорожной катастрофы движение по скоростной железнодорожной линии приостановлено. Для всех пострадавших пассажиров готовят помещение, где можно оказать первую медицинскую помощь, в том числе спортивный зал в соседнем испанском городе Урда.

Стало известно, в поезде Renfe на момент столкновения находились 397 человек, а в Iryo - 147 пассажиров. К месту инцидента доставили спасателей, медиков и три медицинских вертолета. Скоростная линия Мадрид – Андалусия остановила движение. Сообщается о неисправности системы контроля движения.

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К сожалению, подобный инцидент происходит не впервые. Это уже вторая катастрофа с ужасающими последствиями на этой линии операторов за 9 месяцев. Предыдущая трагедия произошла вблизи города Адамуса, в январе 2026 года погибли 46 пассажиров.

Новости Испании

Мы писали, что в столице Испании, Барселоне, во время митингов произошли массовые беспорядки. Участники протестов бросали камни в представителей полиции, жгли мусор и громили магазины. Испанские власти сообщают, что в результате этого правоохранителя задержали 128 человек.

Новини.LIVE информировали, что Испания опасается, что новый механизм ЕС для реагирования на миграционные кризисы может ограничить право мигрантов на убежище. Инициатива обсуждается на фоне миграционной ситуации в стране. Мадрид определится со своей позицией после того, как станет понятно окончательное содержание механизма.