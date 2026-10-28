Зруйновані потяги внаслідок аварії, вид зверху. Фото: Reuters

Вранці 28 жовтня в Іспанії сталась смертельна трагедія, зіштовхнулись два швидкісні потяги, внаслідок чого загинуло щонайменше 50 людей, 179 поранених. Відомо, що аварія сталася на залізничній лінії Мадрид — Андалусія. Наразі рух там призупинено.

Про це повідомляє El Español, передає Новини.LIVE.

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В Іспанії зіштовхнулись потяги 28 жовтня

Аварія сталась 28 жовтня між населеними пунктами Лос-Єбенес та Урда у провінції Толедо, в Іспанії, два потяги компаній Renfe та Iryo зіштовхнулись. Відомо, що один із поїздів врізався в інших ззаду. Через що, у потяга Iryo два вагони зійшли з рейок. На жаль, щонайменше 50 людей загинуло, 179 поранено. Наразі всі обставини трагедії з'ясовуються.

Після залізничної катастрофи рух швидкісною залізничною лінією призупинено. Для всіх постраждалих пасажирів готують приміщення, де можна надати першу медичну допомогу, зокрема спортивну залу в сусідньому іспанському місті Урда.

Стало відомо, в потягу Renfe на момент зіткнення перебували 397 людей, а в Iryo — 147 пасажирів. До місця інциденту доправили рятувальників, медиків та три медичні гелікоптери. Швидкісна лінія Мадрид — Андалусія зупинила рух. Повідомляється про несправність системи контролю руху.

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На жаль, подібний інцидент трапляється не вперше. Це вже друга катастрофа з жахливими наслідками на цій лінії операторів за 9 місяців. Попередня трагедія відбулась поблизу міста Адамуса, в січні 2026 року загинуло 46 пасажирів.

Новини Іспанії

Ми писали, що в столиці Іспанії, Барселоні, під час мітингів стались масові заворушення. Учасники протестів кидали каміння в представників поліції, палили сміття та громили магазини. Іспанська влада повідомляє, що внаслідок цього правоохоронця затримали 128 осіб.

Новини.LIVE інформували, що Іспанія побоюється, що новий механізм ЄС для реагування на міграційні кризи може обмежити право мігрантів на притулок. Ініціативу обговорюють на тлі міграційної ситуації в країні. Мадрид визначиться зі своєю позицією після того, як стане зрозумілим остаточний зміст механізму.