Україна
Головна Новини дня Зірки "Холостяка" закликали його зупинити — до чого тут UAnimals

Зірки "Холостяка" закликали його зупинити — до чого тут UAnimals

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 06:42
Дівчата з шоу Холостяк в оригінальний спосіб закликають допомогти бездомним тваринам
Учасниця проєкту "Холостяк" з 12 сезону. Фото: Кадр з відео

Учасниці популярного шоу "Холостяк" зняли для TikTok гостроцікавий ролик. В ньому красуні закликають зупинити холостяка, але йдеться не про чоловіків, а про бездомних тварин, яких треба стерилізувати, як це й відбувається в нормальних європейських країнах.

В чому суть акції "холостячок" та фонду UAnimals

@uanimals

Колишні учасниці шоу закликають зупинити холостяка❗️ Чому це важливо і до чого тут UAnimals — дивіться в шапці профілю.

Читайте також:
♬ оригінальний звук - UAnimals

Дівчата закликають робити благодійні внески у відомий та надійний фонд, який допомагає бездомним тваринкам, яких зрадили люди. Проте зараз акція спрямована саме на збір коштів, які допоможуть UAnimals в програмі зі стерилізації бездомних тварин, яких не має можливості забрати з вулиці.

Українці — це нація добрих сердець та надзвичайної емпатії, тому багато хто бере до себе тварин з притулків чи робить внески у такі надійні та перевірені фонди, як UAnimalsHappy Paw та багато інших. Наприклад, фонд допомоги тваринам Сіріус працює вже 25 років. Волонтери цих фондів — дивовижні люди, які присвячують своє життя допомозі найслабкішим, тим, хто "не на часі". 

Будь-хто з волонтерів підтвердить — проблема бездомних тварин не тільки в людській підступності, але й у їхньому природному розмноженні. Всі бездомні тварини, за прикладом ЄС, мають бути стерилізовані, щоб вам не довелось зі сльозами на обличчі проходити повз чергового пухнастого безхатька. 

Ветеринари розвінчують міф про те, що стерилізувати тварин — це жорстокість. Навпаки — жорстокість проходити повз бездомної тварини не намагаючись хоч чимось допомогти й при цьому навішуючи на тварину людські ярлики про секс чи задоволення від нього.

У тваринному світі статевий акт — просто спосіб розмноження (часто дуже болісний), без "психологічних закидонів" чи душевних вагань та переживань. 

Тому і волонтери й ветеринари закликають стерилізувати власних тварин та допомагати в стерилізації тварин бездомних.

Також варто подумати над тим, щоб замість купівлі породистого, гламурного пухнастого друга просто взяти тваринку з притулку, подарувавши їй щастя, а вона вас, на відміну від людей, ніколи не зрадить і буде любити такими, якими ви є. Щиро і від всього свого маленького серця. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасниця "Холостяка" обурилася проєктом. Після виходу випуску, в якому Цимбалюк попрощався з Іриною Кулешиною, дівчина звинуватила знімальну групу у "підставі".

Також ми розповідали про те, що колишня дружина Тараса Цимбалюка прокоментувала проєкт. Тіна Антоненко відповіла, чи дивиться шоу "Холостяк".

шоу Холостяк тварини благодійність допомога бездомні тварини тварини з притулку
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
