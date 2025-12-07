Відео
Відео

Скандал після вильоту — учасниця "Холостяка" обурена проєктом

Скандал після вильоту — учасниця “Холостяка” обурена проєктом

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 19:32
Учасниця Холостяка Ірина Кулешина – про "підставу" від СТБ
Ірина Кулешина. Фото: Кулешина/Instagram

Учасниця шоу Холостяк, модель Ірина Кулешина, після вильоту у восьмому випуску поскаржилася на монтаж телеканалу СТБ – телеканал показав безлад в її кімнаті, який розчарував Холостяка. 

Поціновувачі цього шоу дивились випуск у п'ятницю, 5 грудня.

Читайте також:

Що сталося з Кулешиною на Холостяк 14

У восьмому ефірі на груповому побаченні побували Ірина Пономаренко, Надін Головчук та Ірина Кулешина. Вони готували вечерю у будинку і у своїх кімнатах спілкувалися з Тарасом. Однак у кімнаті Кулешиної виявився безлад. Це неприємно здивувало Холостяка. Після вильоту вона поскаржилася на монтаж з боку телеканалу.

Скандал після вильоту — учасниця “Холостяка” обурена проєктом - фото 1
Допис Кулешиної у Stories. Фото: Кулешина/Instagram

"Без коментарів. У мене було застелене ліжко, якого мої труси, які сушилися у ванній, знаходяться на моєму ліжку. Ніхто не знає, хто отримає троянду, ми мали збирати валізи. І весь одяг у нас був у валізах завжди, ми його не розбирали. Я жила на 3-му поверсі, де не було навіть шафи. Я дуже зла", — написала Кулешина в Stories.

Скандал після вильоту — учасниця “Холостяка” обурена проєктом - фото 2
Допис Кулешиної у Stories. Фото: Кулешина/Instagram

У кімнаті з Іриною Кулешиною жила Дарина Романець, яка досі знаходиться у проєкті — вона заступилася за Ірину та зазначила, що валізи по всій кімнаті розкидали співробітники СТБ. Також вона задається питанням – чому тоді телеканал не показав кімнати інших дівчат. 

Скандал після вильоту — учасниця “Холостяка” обурена проєктом - фото 3
Ірина Кулешина та Тарас Цимбалюк у 8 випуску шоу Холостяк 14 / Фото: кадр із відео

"Бажаю всім працівникам СТБ бачити страшні сни з трусами Іри. До речі, чистими. Які вони не соромилися брати у руки", — зазначила Романець.

Колишній головний герой Холостяка Олександр Терен розповів, як проєкт змінив відношення соціуму до інклюзивності.

У восьмому епізоді романтичного шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк попрощався з декількома дівчатами — дізнайтеся, із ким.

скандал шоу Холостяк Тарас Цимбалюк шоу телебачення телеканал "СТБ"
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
