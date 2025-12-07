Участница Холостяка Ирина Кулешина - о "подставе" от СТБ

Ирина Кулешина. Фото: Кулешина/Instagram

Участница шоу Холостяк, модель Ирина Кулешина, после вылета в восьмом выпуске пожаловалась на монтаж телеканала СТБ — телеканал показал беспорядок в ее комнате, который разочаровал Холостяка.

Любители этого шоу смотрели выпуск в пятницу, 5 декабря.

Что произошло с Кулешиной на Холостяк 14

В восьмом эфире на групповом свидании побывали Ирина Пономаренко, Надин Головчук и Ирина Кулешина. Они готовили ужин в доме и в своих комнатах общались с Тарасом. Однако в комнате Кулешиной оказался беспорядок. Это неприятно удивило Холостяка. После вылета она пожаловалась на монтаж со стороны телеканала.

Сообщение Кулешиной в Stories. Фото: Кулешина/Instagram

"Без комментариев. У меня была застелена кровать, которого мои трусы, которые сушились в ванной, находятся на моей кровати. Никто не знает, кто получит розу, мы должны были собирать чемоданы. И вся одежда у нас была в чемоданах всегда, мы ее не разбирали. Я жила на 3-м этаже, где не было даже шкафа. Я очень зла", — написала Кулешина в Stories.

Сообщение Кулешиной в Stories. Фото: Кулешина/Instagram

В комнате с Ириной Кулешиной жила Дарья Романец, которая до сих пор находится в проекте — она вступилась за Ирину и отметила, что чемоданы по всей комнате разбросали сотрудники СТБ. Также она задается вопросом — почему тогда телеканал не показал комнаты других девушек.

Ирина Кулешина и Тарас Цимбалюк в 8 выпуске шоу Холостяк 14 / Фото: кадр из видео

"Желаю всем работникам СТБ видеть страшные сны с трусами Иры. Кстати, чистыми. Которые они не стеснялись брать в руки", — отметила Романец.

Бывший главный герой Холостяка Александр Терен рассказал, как проект изменил отношение социума к инклюзивности.

В восьмом эпизоде романтического шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк попрощался с несколькими девушками — узнайте, с кем.