Кто покинул восьмой выпуск Холостяка 14

В пятницу, 5 декабря, традиционно на телеканале СТБ вышел новый выпуск романтического шоу "Холостяк 14" с украинским актером Тарасом Цымбалюком. В восьмом эпизоде холостяк попрощался сразу с двумя девушками.

"Холостяк 14" — кто покинул шоу в восьмом выпуске

В новом выпуске "Холостяка-14" Тарас Цимбалюк неожиданно попрощался сразу с двумя участницами — Ольгой Дзундзой и Оксаной Шанюк. После совместного свидания актер решил, что не видит дальнейшего развития отношений ни с одной из них.

Напомним, что во время прошлой церемонии роз приглашение на двойное свидание получили фитнес-тренер Ольга Дзундза и косметолог Оксана Шанюк.

На свидание Тарас привел их в танцевальный зал, где девушки освоили чувственный танец. Холостяк признался, что ему было комфортнее с Оксаной, потому что Оля якобы была слишком напряжена.

После урока они пришли в филармонию, где Тарас сказал женщинам, что сейчас они будут выступать перед зрителями, однако он придумал это. Напуганные участницы вышли и обнаружили, что зал пуст. Они исполнили совместный танец, после чего пошли общаться с холостяком.

Тарас с участницами шоу/скриншот восьмого выпуска "Холостяка 14"

Во время общения с Олей актер признался, что является довольно импульсивным человеком, который может сорваться с места и поехать на фестиваль. Зато она, по его мнению, требует четкого режима.

На слова тренера о том, что она способна подстроиться под любимого человека, Тарас ответил, что у них разные интересы и восприятие этой жизни, а Оля просто "боится быть честной с собой".

Холостяк откровенно сказал, что не видит смысла "держать" женщину на проекте, после чего они попрощались. Уже в машине тренер сказала: "Мне больно, потому что он не смог меня увидеть".

Попрощавшись с Олей, Цимбалюк вернулся к Оксане и сказал, что она рядом с ним всегда стесняется и не хочет открываться ему так, как это делает с другими участниками проекта. После слов о том, что ей нужно время на это, актер решил также отпустить девушку домой.

Следовательно, уже в начале восьмого выпуска "Холостяка" проект покинули две участницы. Сейчас в шоу остаются Анастасия Половинкина, Дарья Романец, Ирина Кулешина, Надин Головчук и Ирина Пономаренко.

