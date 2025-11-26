Видео
Участницы "Холостяка" раскрыли главные причины скандалов на шоу

Дата публикации 26 ноября 2025 22:31
обновлено: 22:31
Конфликты на шоу "Холостяк" - девушки рассказали о скандалах
Участницы шоу "Холостяк". Фото: кадр из видео

Участницы шоу "Холостяк" неоднократно сталкивались с конфликтами из-за бытовых мелочей. Такие инциденты были и в прошлом сезоне.

Об этом рассказала победительница предыдущего сезона Инна Белень.

Читайте также:

Конфликты на шоу "Холостяк"

Она призналась, что дом участниц был слишком маленьким, и всем катастрофически не хватало полочек и места в холодильнике.

"У нас там такие ситуации были: "Кто съел мой лосось? Мне некуда положить авокадо" и все в таком духе", — вспомнила Инна.

Участница 14 сезона Надин подтвердила, что напряженность в доме возникала сразу после заезда.

"Нас было 15 человек, и холодильник надо было делить на всех. Мы старались складывать все по полочкам, но иногда кто-то брал что-то без разрешения. Я не жадная, но у меня есть свои границы: не даю брать мою еду, вещи и мужчин", — поделилась она.

Ира, еще одна участница, рассказала о конкретном конфликте из-за сыра.

"Даша взяла сыр, потому что думала, что он ничейный. На самом деле сыр принадлежал Надин, которая на тот момент была на втором этаже. Утром она увидела, что сыра нет, и спросила Дашу. Та не купила новый продукт, и вот так и возник весь конфликт", — объяснила Ира.

Напомним, участницам шоу "Холостяк" разрешили во время участия в проекте смотреть телевизор. Девушки, которые участвовали в предыдущих сезонах шоу, жаловались на отсутствие досуга.

Также мы сообщали, что в шестом выпуске 14-го сезона шоу "Холостяк" покинула Юлия Коренюк. Девушка решила уйти с проекта, потому что скучала по сыну и думала, что Тарас не проявляет к ней достаточного интереса.

скандал шоу Холостяк конфликт шоу телевидение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
