Холостяк 14 — кто покинул шоу в шестом выпуске

Главный герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк. Фото: holostyakstb/Instagram

В пятницу, 21 ноября, на телеканале СТБ вышел шестой выпуск романтического шоу "Холостяк 14" с украинским актером Тарасом Цымбалюком. Эпизод запомнился первыми поцелуями, экстремальными свиданиями и неожиданным поворотом на церемонии роз.

О самых интересных моментах шестого выпуска шоу "Холостяк 14" информируют Новини.LIVE в субботу, 22 ноября.

Реклама

Читайте также:

Тарас Цымбалюк целуется с Ириной, фото: holostyakstb/Instagram

Шоу "Холостяк 14" — чем запомнился шестой выпуск

В шестом выпуске "Холостяка 14" Тарас Цимбалюк пригласил на первое индивидуальное свидание Надин, подчеркнув, что не хочет потерять ее снова. Напомним, что на прошлой неделе девушка досрочно покинула церемонию роз из-за плохого самочувствия.

Их встреча была творческой: они вместе лепили скульптуру песочных часов из глины, а вечером продолжили общение, которое завершилось первым поцелуем в этом сезоне.

После этого Тарас провел день с Ирой, у которой был день рождения, подготовив для нее несколько сюрпризов. Впоследствии они вместе с Оксаной попробовали эндуро-заезд на мотоциклах. Для девушек это был новый и довольно экстремальный опыт, без падений не обошлось. В конце вечера Цимбалюк отдельно пообщался с каждой участницей.

Также в этом эпизоде Тарас пригласил на индивидуальное свидание Настю. Они выполнили небольшой квест и сделали фото у водопада, обсудив прошлые отношения и семейные темы. Изюминкой встречи стал роуп-джампинг над водопадом Пробий в Яремче, который еще больше сблизил пару. День завершился ужином и поцелуем.

Церемония роз шестого выпуска шоу "Холостяк 14" Фото: holostyakstb/Instagram

Кто покинул шоу "Холостяк" в шестом выпуске

Церемония роз в шестом выпуске шоу "Холостяк" стала настоящим экспериментом, ведь девушки были одеты в уникальные платья, которые создавали друг для друга.

Перед церемонией каждая из девушек должна была написать несколько фраз на платьях своих конкуренток — от честных характеристик до пожеланий. В результате каждая героиня получила своеобразный "портрет", нанесенный словами прямо на наряд.

Накануне церемонии роз Юлия призналась, что этот вечер станет для нее чрезвычайно сложным. В видеообращении к Тарасу она открыто рассказала, что на проекте ей все труднее, ведь она сильно скучает по сыну и чувствует себя оторванной от его жизни. Цимбалюк решил поговорить с девушкой лично, чтобы разобраться, как ей можно помочь.

Во время разговора Юля объяснила, что дело не только в редких звонках к сыну. Она чувствует, что здесь просто нет сил на качественное общение с ребенком, а сама атмосфера проекта не дает ей ресурса быть максимально включенной в материнство. Тарас предложил найти решение и договориться о возможности чаще звонить сыну, однако Юля ответила, что вопрос значительно глубже — она перестала чувствовать эмоциональный баланс.

Кроме этого, девушка призналась, что ей кажется, что Тарас не проявляет к ней достаточного интереса. Холостяк был поражен такими мыслями и признался, что это прозвучало для него "как ведро холодной воды на голову".

Юлия Коренюк покинула шестой выпуск шоу "Холостяк". фото: holostyakstb/Instagram

Несмотря на долгий разговор и попытки найти компромисс, Юля приняла решение покинуть проект. "Но это не мой выбор, я так не хотел", — эмоционально сказал Тарас уже после ее выхода из проекта.

В состоянии шока и разочарования Цимбалюк пришел на церемонию роз и честно объяснил ситуацию другим девушкам. Тарас отметил, что пришел на проект за настоящими отношениями и не хочет, чтобы кто-то оставался здесь с сомнениями.

"Если кто-то пришел сюда просто потому, что стало грустно, — давайте скажем об этом сейчас, и я вас отпущу", — сказал Тарас девушкам.

Несмотря на эмоциональную церемонию роз, все остальные героини получили свои розы. А единственной, кто покинул "Холостяк-14" в шестом выпуске стала Юлия Коренюк.

Напомним, что недавно в сети появились имена вероятных финалисток шоу "Холостяк 14".

Ранее мы рассказывали, что подруга известного футболиста спровоцировала скандал на шоу "Холостяк".