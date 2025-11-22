Видео
Україна
Яркие моменты шестого выпуска "Холостяка" и кто покинул проект

Яркие моменты шестого выпуска "Холостяка" и кто покинул проект

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 08:21
обновлено: 08:21
Холостяк 14 — кто покинул шоу в шестом выпуске
Главный герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк. Фото: holostyakstb/Instagram

В пятницу, 21 ноября, на телеканале СТБ вышел шестой выпуск романтического шоу "Холостяк 14" с украинским актером Тарасом Цымбалюком. Эпизод запомнился первыми поцелуями, экстремальными свиданиями и неожиданным поворотом на церемонии роз.

О самых интересных моментах шестого выпуска шоу "Холостяк 14" информируют Новини.LIVE в субботу, 22 ноября.

Тарас Цымбалюк целуется с Ириной, фото: holostyakstb/Instagram

Шоу "Холостяк 14" — чем запомнился шестой выпуск

В шестом выпуске "Холостяка 14" Тарас Цимбалюк пригласил на первое индивидуальное свидание Надин, подчеркнув, что не хочет потерять ее снова. Напомним, что на прошлой неделе девушка досрочно покинула церемонию роз из-за плохого самочувствия.

Их встреча была творческой: они вместе лепили скульптуру песочных часов из глины, а вечером продолжили общение, которое завершилось первым поцелуем в этом сезоне.

После этого Тарас провел день с Ирой, у которой был день рождения, подготовив для нее несколько сюрпризов. Впоследствии они вместе с Оксаной попробовали эндуро-заезд на мотоциклах. Для девушек это был новый и довольно экстремальный опыт, без падений не обошлось. В конце вечера Цимбалюк отдельно пообщался с каждой участницей.

Также в этом эпизоде Тарас пригласил на индивидуальное свидание Настю. Они выполнили небольшой квест и сделали фото у водопада, обсудив прошлые отношения и семейные темы. Изюминкой встречи стал роуп-джампинг над водопадом Пробий в Яремче, который еще больше сблизил пару. День завершился ужином и поцелуем.

Хто покинув шостий випуск шоу Холостяк 14
Церемония роз шестого выпуска шоу "Холостяк 14" Фото: holostyakstb/Instagram

Кто покинул шоу "Холостяк" в шестом выпуске

Церемония роз в шестом выпуске шоу "Холостяк" стала настоящим экспериментом, ведь девушки были одеты в уникальные платья, которые создавали друг для друга.

Перед церемонией каждая из девушек должна была написать несколько фраз на платьях своих конкуренток — от честных характеристик до пожеланий. В результате каждая героиня получила своеобразный "портрет", нанесенный словами прямо на наряд.

Накануне церемонии роз Юлия призналась, что этот вечер станет для нее чрезвычайно сложным. В видеообращении к Тарасу она открыто рассказала, что на проекте ей все труднее, ведь она сильно скучает по сыну и чувствует себя оторванной от его жизни. Цимбалюк решил поговорить с девушкой лично, чтобы разобраться, как ей можно помочь.

Во время разговора Юля объяснила, что дело не только в редких звонках к сыну. Она чувствует, что здесь просто нет сил на качественное общение с ребенком, а сама атмосфера проекта не дает ей ресурса быть максимально включенной в материнство. Тарас предложил найти решение и договориться о возможности чаще звонить сыну, однако Юля ответила, что вопрос значительно глубже — она перестала чувствовать эмоциональный баланс.

Кроме этого, девушка призналась, что ей кажется, что Тарас не проявляет к ней достаточного интереса. Холостяк был поражен такими мыслями и признался, что это прозвучало для него "как ведро холодной воды на голову".

Хто пішов з Холостяка у шостому випуску
Юлия Коренюк покинула шестой выпуск шоу "Холостяк". фото: holostyakstb/Instagram

Несмотря на долгий разговор и попытки найти компромисс, Юля приняла решение покинуть проект. "Но это не мой выбор, я так не хотел", — эмоционально сказал Тарас уже после ее выхода из проекта.

В состоянии шока и разочарования Цимбалюк пришел на церемонию роз и честно объяснил ситуацию другим девушкам. Тарас отметил, что пришел на проект за настоящими отношениями и не хочет, чтобы кто-то оставался здесь с сомнениями.

"Если кто-то пришел сюда просто потому, что стало грустно, — давайте скажем об этом сейчас, и я вас отпущу", — сказал Тарас девушкам.

Несмотря на эмоциональную церемонию роз, все остальные героини получили свои розы. А единственной, кто покинул "Холостяк-14" в шестом выпуске стала Юлия Коренюк.

Напомним, что недавно в сети появились имена вероятных финалисток шоу "Холостяк 14".

Ранее мы рассказывали, что подруга известного футболиста спровоцировала скандал на шоу "Холостяк".

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк шоу Григорий Решетник телеканал "СТБ"
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
