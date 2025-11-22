Холостяк 14 — хто покинув шоу у шостому випуску

Головний герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк. Фото: holostyakstb/Instagram

У п'ятницю, 21 листопада, на телеканалі СТБ вийшов шостий випуск романтичного шоу "Холостяк 14" з українським актором Тарасом Цимбалюком. Епізод запам’ятався першими поцілунками, екстремальними побаченнями та несподіваним поворотом на церемонії троянд.

Про найцікавіші моменти шостого випуску шоу "Холостяк 14" інформують Новини.LIVE у суботу, 22 листопада.

Тарас Цимбалюк цілується з Іриною. Фото: holostyakstb/Instagram

Шоу "Холостяк 14" — чим запам'ятався шостий випуск

У шостому випуску "Холостяка 14" Тарас Цимбалюк запросив на перше індивідуальне побачення Надін, наголосивши, що не хоче втратити її знову. Нагадаємо, що минулого тижня дівчина достроково залишила церемонію троянд через погане самопочуття.

Їхня зустріч була творчою: вони разом ліпили скульптуру пісочного годинника з глини, а ввечері продовжили спілкування, яке завершилося першим поцілунком цього сезону.

Після цього Тарас провів день з Ірою, у якої був день народження, підготувавши для неї кілька сюрпризів. Згодом вони разом з Оксаною спробували ендуро-заїзд на мотоциклах. Для дівчат це був новий і доволі екстремальний досвід, без падінь не обійшлося. Наприкінці вечора Цимбалюк окремо поспілкувався із кожною учасницею.

Також у цьому епізоді Тарас запросив на індивідуальне побачення Настю. Вони виконали невеликий квест і зробили фото біля водоспаду, обговоривши минулі стосунки та сімейні теми. Родзинкою зустрічі став роуп-джампінг над водоспадом Пробій у Яремче, який ще більше зблизив пару. День завершився вечерею та поцілунком.

Церемонія троянд шостого випуску шоу "Холостяк 14". Фото: holostyakstb/Instagram

Хто покинув шоу "Холостяк" у шостому випуску

Церемонія троянд у шостому випуску шоу "Холостяк" стала справжнім експериментом, адже дівчата були одягнені в унікальні сукні, які створювали одна для одної.

Перед церемонією кожна з дівчат мала написати кілька фраз на сукнях своїх конкуренток — від чесних характеристик до побажань. У результаті кожна героїня отримала своєрідний "портрет", нанесений словами просто на вбрання.

Напередодні церемонії троянд Юлія зізналася, що цей вечір стане для неї надзвичайно складним. У відеозверненні до Тараса вона відкрито розповіла, що на проєкті їй дедалі важче, адже вона сильно сумує за сином і почувається відірваною від його життя. Цимбалюк вирішив поговорити з дівчиною особисто, щоб розібратися, як їй можна допомогти.

Під час розмови Юля пояснила, що річ не лише в рідких дзвінках до сина. Вона відчуває, що тут просто не має сил на якісне спілкування з дитиною, а сама атмосфера проєкту не дає їй ресурсу бути максимально включеною в материнство. Тарас запропонував знайти рішення та домовитись про можливість частіше телефонувати сину, однак Юля відповіла, що питання значно глибше — вона перестала відчувати емоційний баланс.

Окрім цього, дівчина зізналася, що їй здається, ніби Тарас не проявляє до неї достатнього інтересу. Холостяк був вражений такими думками й зізнався, що це прозвучало для нього "як відро холодної води на голову".

Юлія Коренюк покинула шостий випуск шоу "Холостяк". Фото: holostyakstb/Instagram

Попри довгу розмову та спроби знайти компроміс, Юля прийняла рішення покинути проєкт. "Але це не мій вибір, я так не хотів", — емоційно сказав Тарас уже після її виходу з проєкту.

У стані шоку та розчарування Цимбалюк прийшов на церемонію троянд і чесно пояснив ситуацію іншим дівчатам. Тарас наголосив, що прийшов на проєкт за справжніми стосунками та не хоче, щоб хтось залишався тут із сумнівами.

"Якщо хтось прийшов сюди просто тому, що стало сумно, — давайте скажемо про це зараз, і я вас відпущу", — сказав Тарас дівчатам.

Попри емоційну церемонію троянд, усі інші героїні отримали свої троянди. А єдиною, хто покинув "Холостяк-14" у шостому випуску стала Юлія Коренюк.

