"Холостяк 14" — відомо імені фіналісток шоу

"Холостяк 14" — у мережі з'явилися імена ймовірних фіналісток
У соцмережах уже з’явилися імена ймовірних фіналісток 14-го сезону шоу "Холостяк" з українським актором Тарасом Цимбалюком. Користувачі активно обговорюють, хто з учасниць може дійти до фіналу проєкту.
Імена ймовірних фіналісток шоу "Холостяк 14" назвав український блогер Богдан Беспалов в Instagram.
Фіналістки шоу "Холостяк 14" — що відомо
Після того, як модель Діана Зотова несподівано залишила шоу "Холостяк 14" у п’ятому ефірі — попри те, що її вважали однією з головних претенденток на перемогу — скандальний блогер-пліткар Богдан Беспалов оприлюднив імена учасниць, які, за його словами, нібито вийдуть у фінал.
До цього саме Беспалов стверджував, що Зотова стане переможницею "Холостяка 14". На сторінці проєкту в Instagram ведучий шоу Григорій Решетник відреагував на те, що Зотова залишила проєкт.
"Це життя… прогнози розслідувачів не справдились", — написав ведучий шоу "Холостяк", натякаючи на Беспалова. Блогер відреагував, назвавши імена можливих фіналісток шоу.
На думку Беспалова, у фіналі опиняться модель Надін Головчук і менеджерка проєктів Анастасія Половинкіна.
"Грішо, можна і без натяків. Уже був випуск, чому я назвав Зотову спеціально спочатку, а потім злив реальний фінал — Половинкіну і Головчук. Надя перемогла. Усе просто. Сезон без інтриги", — написав Беспалов.
