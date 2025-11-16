Відео
"Холостяк 14" — у мережі з'явилися імена ймовірних фіналісток

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 21:21
Оновлено: 21:27
"Холостяк 14" — відомо імені фіналісток шоу
Тарас Цимбалюк та учасниця шоу "Холостяк 14". Фото: holostyakstb/Instagram

У соцмережах уже з’явилися імена ймовірних фіналісток 14-го сезону шоу "Холостяк" з українським актором Тарасом Цимбалюком. Користувачі активно обговорюють, хто з учасниць може дійти до фіналу проєкту.

Імена ймовірних фіналісток шоу "Холостяк 14" назвав український блогер Богдан Беспалов в Instagram.

Шоу Холостяк 14
Головний герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк. Фото: holostyakstb/Instagram

Фіналістки шоу "Холостяк 14" — що відомо

Після того, як модель Діана Зотова несподівано залишила шоу "Холостяк 14" у п’ятому ефірі — попри те, що її вважали однією з головних претенденток на перемогу — скандальний блогер-пліткар Богдан Беспалов оприлюднив імена учасниць, які, за його словами, нібито вийдуть у фінал. 

До цього саме Беспалов стверджував, що Зотова стане переможницею "Холостяка 14". На сторінці проєкту в Instagram ведучий шоу Григорій Решетник відреагував на те, що Зотова залишила проєкт.

"Це життя… прогнози розслідувачів не справдились", — написав ведучий шоу "Холостяк", натякаючи на Беспалова. Блогер відреагував, назвавши імена можливих фіналісток шоу.

На думку Беспалова, у фіналі опиняться модель Надін Головчук і менеджерка проєктів Анастасія Половинкіна.

"Грішо, можна і без натяків. Уже був випуск, чому я назвав Зотову спеціально спочатку, а потім злив реальний фінал — Половинкіну і Головчук. Надя перемогла. Усе просто. Сезон без інтриги", — написав Беспалов.

Холостяк 14
Скриншот коментарів під публікацією на сторінці шоу "Холостяк" в Instagram

Раніше ми повідомляли, що шоу "Холостяк" покинула дівчина, якій пророкували перемогу.

Також ми інформували, що подруга відомого футболіста спровокувала скандал на шоу "Холостяк".

скандал шоу Холостяк Тарас Цимбалюк Григорій Решетнік Богдан Беспалов телеканал "СТБ"
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
