"Холостяк 14" — відомо імені фіналісток шоу

Тарас Цимбалюк та учасниця шоу "Холостяк 14". Фото: holostyakstb/Instagram

У соцмережах уже з’явилися імена ймовірних фіналісток 14-го сезону шоу "Холостяк" з українським актором Тарасом Цимбалюком. Користувачі активно обговорюють, хто з учасниць може дійти до фіналу проєкту.

Імена ймовірних фіналісток шоу "Холостяк 14" назвав український блогер Богдан Беспалов в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Головний герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк. Фото: holostyakstb/Instagram

Фіналістки шоу "Холостяк 14" — що відомо

Після того, як модель Діана Зотова несподівано залишила шоу "Холостяк 14" у п’ятому ефірі — попри те, що її вважали однією з головних претенденток на перемогу — скандальний блогер-пліткар Богдан Беспалов оприлюднив імена учасниць, які, за його словами, нібито вийдуть у фінал.

До цього саме Беспалов стверджував, що Зотова стане переможницею "Холостяка 14". На сторінці проєкту в Instagram ведучий шоу Григорій Решетник відреагував на те, що Зотова залишила проєкт.

"Це життя… прогнози розслідувачів не справдились", — написав ведучий шоу "Холостяк", натякаючи на Беспалова. Блогер відреагував, назвавши імена можливих фіналісток шоу.

На думку Беспалова, у фіналі опиняться модель Надін Головчук і менеджерка проєктів Анастасія Половинкіна.

"Грішо, можна і без натяків. Уже був випуск, чому я назвав Зотову спеціально спочатку, а потім злив реальний фінал — Половинкіну і Головчук. Надя перемогла. Усе просто. Сезон без інтриги", — написав Беспалов.

Скриншот коментарів під публікацією на сторінці шоу "Холостяк" в Instagram

Раніше ми повідомляли, що шоу "Холостяк" покинула дівчина, якій пророкували перемогу.

Також ми інформували, що подруга відомого футболіста спровокувала скандал на шоу "Холостяк".