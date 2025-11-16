Видео
Видео

Главная Новости дня "Холостяк 14" — в сети появились имена вероятных финалисток

"Холостяк 14" — в сети появились имена вероятных финалисток

Дата публикации 16 ноября 2025 21:21
обновлено: 21:27
"Холостяк 14" — известно имени финалисток шоу
Тарас Цимбалюк и участница шоу "Холостяк 14". Фото: holostyakstb/Instagram

В соцсетях уже появились имена вероятных финалисток 14-го сезона шоу "Холостяк" с украинским актером Тарасом Цимбалюком. Пользователи активно обсуждают, кто из участниц может дойти до финала проекта.

Имена вероятных финалисток шоу "Холостяк 14" назвал украинский блогер Богдан Беспалов в Instagram.

Читайте также:
Шоу Холостяк 14
Главный герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк. фото: holostyakstb/Instagram

Финалистки шоу "Холостяк 14" — что известно

После того, как модель Диана Зотова неожиданно покинула шоу "Холостяк 14" в пятом эфире — несмотря на то, что ее считали одной из главных претенденток на победу — скандальный блогер-плиткарь Богдан Беспалов обнародовал имена участниц, которые, по его словам, якобы выйдут в финал.

До этого именно Беспалов утверждал, что Зотова станет победительницей "Холостяка 14". На странице проекта в Instagram ведущий шоу Григорий Решетник отреагировал на то, что Зотова покинула проект.

"Это жизнь... прогнозы расследователей не оправдались", — написал ведущий шоу "Холостяк", намекая на Беспалова. Блогер отреагировал, назвав имена возможных финалисток шоу.

По мнению Беспалова, в финале окажутся модель Надин Головчук и менеджер проектов Анастасия Половинкина.

"Гришо, можно и без намеков. Уже был выпуск, почему я назвал Зотову специально сначала, а потом слил реальный финал — Половинкину и Головчук. Надя победила. Все просто. Сезон без интриги", — написал Беспалов.

Холостяк 14
Скриншот комментариев под публикацией на странице шоу "Холостяк" в Instagram

Ранее мы сообщали, что шоу "Холостяк" покинула девушка, которой пророчили победу.

Также мы информировали, что подруга известного футболиста спровоцировала скандал на шоу "Холостяк".

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
