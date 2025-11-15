Холостяк-14 — Тарас Цимбалюк попрощался с Дианой Зотовой

Шоу "Холостяк" покинула девушка, которой пророчили победу
В пятом выпуске шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк попрощался с девушкой, которой пророчили победу. Речь идет о Диане Зотовой, которая рассказала шокирующую правду.
Об этом стало известно в новом выпуске "Холостяк".
Диана Зотова покинула шоу "Холостяк"
Выпуск снимали в Карпатах, где девушки и Цимбалюк были в палаточном лагере. Холостяк пригласил Диану на личное общение, во время которого стало известно неожиданную правду.
Девушка призналась, что все еще испытывает чувства к бывшему. По информации СМИ, два года Зотова находилась в отношениях с футболистом Николаем Кухаревичем.
Во время разговора Цимбалюк вспомнил их предыдущее свидание с уборкой мусора, после которого у него остались неоднозначные впечатления о девушке. Он подчеркнул, что Диана так и не смогла показать себя по-настоящему.
У нее спросили, зачем она пришла на шоу. Девушка подчеркнула, что у них с Тарасом была история.
"Я считала, что они (прошлые отношения — ред.) завершились навсегда. Когда я пришла на проект, он начал меня искать, потому что у него остались чувства", — сказала она.
Цимбалюк отметил, что подозревал, но не был готов это услышать. Он считает, что именно ради встречи с бывшим Зотова отпросилась с проекта в начале.
"Зачем она вообще сюда пришла. Я хочу реально глубоких чувств в своей жизни", — заявил актер.
Девушка объяснила, что не может отпустить прошлое.
"Я плохо отношусь к обману", — сказал Цымбалюк.
Впоследствии он попрощался с ней и провел к авто.
Напомним, в июне стало известно, что форвард шотландского "Гиберниана" Николай Кухаревич завершил отношения с Дианой Зотовой.
