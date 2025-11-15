Холостяк-14 — Тарас Цимбалюк попрощався з Діаною Зотовою

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У пʼятому випуску шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк попрощався з дівчиною, якій пророкували перемогу. Йдеться про Діану Зотову, яка розповіла шокуючу правду.

Про це стало відомо у новому випуску "Холостяк".

Діана Зотова покинула шоу "Холостяк"

Випуск знімали у Карпатах, де дівчата та Цимбалюк були в наметовому таборі. Холостяк запросив Діану на особисте спілкування, під час якого стало відомо несподівану правду.

Діана Зотова та Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

Дівчина зізналась, що все ще має почуття до колишнього. За інформацією ЗМІ, два роки Зотова перебувала у стосунках з футболістом Миколою Кухаревичем.

Футболіст Микола Кухаревич. Фото: instagram.com/kolia_kuharevich/

Під час розмови Цимбалюк згадав їхнє попереднє побачення зі збиранням сміття, після якого у нього залишилися неоднозначні враження про дівчину. Він підкреслив, що Діана так і не змогла показати себе по-справжньому.

У неї запитали, навіщо вона прийшла на шоу. Дівчина наголосила, що у них з Тарасом була історія.

"Я вважала, що вони (минулі стосунки — ред.) завершилися назавжди. Коли я прийшла на проєкт, він почав мене шукати, бо в нього залишилися почуття", — сказала вона.

Цимбалюк зазначив, що підозрював, але не був готовий це почути. Він вважає, що саме заради зустрічі із колишнім Зотова відпросилася з проєкту на початку.

"Навіщо вона взагалі сюди прийшла. Я хочу реально глибоких почуттів у своєму житті", — заявив актор.

Дівчина пояснила, що не може відпустити минуле.

Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

"Я погано ставлюся до обману", — сказав Цимбалюк.

Згодом він попрощався з нею та провів до авто.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що форвард шотландського "Гіберніана" Микола Кухаревич завершив стосунки з Діаною Зотовою.

