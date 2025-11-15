Холостяк-14 — Тарас Цимбалюк попрощався з Діаною Зотовою

Шоу "Холостяк" покинула дівчина, якій пророкували перемогу
У пʼятому випуску шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк попрощався з дівчиною, якій пророкували перемогу. Йдеться про Діану Зотову, яка розповіла шокуючу правду.
Про це стало відомо у новому випуску "Холостяк".
@stbua
Тарас в шоці👀 #холостяк #холостяк14 #холостякстб #стб #тарасцимбалюк♬ оригінальний звук - @stbua
Діана Зотова покинула шоу "Холостяк"
Випуск знімали у Карпатах, де дівчата та Цимбалюк були в наметовому таборі. Холостяк запросив Діану на особисте спілкування, під час якого стало відомо несподівану правду.
Дівчина зізналась, що все ще має почуття до колишнього. За інформацією ЗМІ, два роки Зотова перебувала у стосунках з футболістом Миколою Кухаревичем.
Під час розмови Цимбалюк згадав їхнє попереднє побачення зі збиранням сміття, після якого у нього залишилися неоднозначні враження про дівчину. Він підкреслив, що Діана так і не змогла показати себе по-справжньому.
У неї запитали, навіщо вона прийшла на шоу. Дівчина наголосила, що у них з Тарасом була історія.
"Я вважала, що вони (минулі стосунки — ред.) завершилися назавжди. Коли я прийшла на проєкт, він почав мене шукати, бо в нього залишилися почуття", — сказала вона.
Цимбалюк зазначив, що підозрював, але не був готовий це почути. Він вважає, що саме заради зустрічі із колишнім Зотова відпросилася з проєкту на початку.
"Навіщо вона взагалі сюди прийшла. Я хочу реально глибоких почуттів у своєму житті", — заявив актор.
Дівчина пояснила, що не може відпустити минуле.
"Я погано ставлюся до обману", — сказав Цимбалюк.
Згодом він попрощався з нею та провів до авто.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що форвард шотландського "Гіберніана" Микола Кухаревич завершив стосунки з Діаною Зотовою.
Раніше ми розповідали, що відомо про учасницю шоу "Холостяк" Анастасію Половинкіну.
Читайте Новини.LIVE!