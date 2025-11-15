Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шоу "Холостяк" покинула дівчина, якій пророкували перемогу

Шоу "Холостяк" покинула дівчина, якій пророкували перемогу

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 14:04
Оновлено: 14:04
Холостяк-14 — Тарас Цимбалюк попрощався з Діаною Зотовою
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У пʼятому випуску шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк попрощався з дівчиною, якій пророкували перемогу. Йдеться про Діану Зотову, яка розповіла шокуючу правду.

Про це стало відомо у новому випуску "Холостяк".

Реклама
Читайте також:

Діана Зотова покинула шоу "Холостяк"

Випуск знімали у Карпатах, де дівчата та Цимбалюк були в наметовому таборі. Холостяк запросив Діану на особисте спілкування, під час якого стало відомо несподівану правду.

Зотова і Цимбалюк
Діана Зотова та Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

Дівчина зізналась, що все ще має почуття до колишнього. За інформацією ЗМІ, два роки Зотова перебувала у стосунках з футболістом Миколою Кухаревичем.

Микола Кухаревич
Футболіст Микола Кухаревич. Фото: instagram.com/kolia_kuharevich/

Під час розмови Цимбалюк згадав їхнє попереднє побачення зі збиранням сміття, після якого у нього залишилися неоднозначні враження про дівчину. Він підкреслив, що Діана так і не змогла показати себе по-справжньому.

У неї запитали, навіщо вона прийшла на шоу. Дівчина наголосила, що у них з Тарасом була історія. 

"Я вважала, що вони (минулі стосунки — ред.) завершилися назавжди. Коли я прийшла на проєкт, він почав мене шукати, бо в нього залишилися почуття", — сказала вона.

Цимбалюк зазначив, що підозрював, але не був готовий це почути. Він вважає, що саме заради зустрічі із колишнім Зотова відпросилася з проєкту на початку. 

"Навіщо вона взагалі сюди прийшла. Я хочу реально глибоких почуттів у своєму житті", — заявив актор.

Дівчина пояснила, що не може відпустити минуле. 

Діана Зотова
Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

"Я погано ставлюся до обману", — сказав Цимбалюк.

Згодом він попрощався з нею та провів до авто.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що форвард шотландського "Гіберніана" Микола Кухаревич завершив стосунки з Діаною Зотовою.

Раніше ми розповідали, що відомо про учасницю шоу "Холостяк" Анастасію Половинкіну.

українці шоу Холостяк Україна Тарас Цимбалюк шоу
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації