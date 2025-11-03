Відео
Україна
Тюрма та допомага ЗСУ — хто така Половинкіна з шоу "Холостяк"

Тюрма та допомага ЗСУ — хто така Половинкіна з шоу "Холостяк"

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 02:36
Оновлено: 02:30
У шоу Холостяк 2025 візьме участь дівчина, що сиділа у тюрмі — що про неї відомо
Учасниця шоу "Холостяк 2025" Анастасія Половинкіна. Фото: Instagram Анастасії

Увагу глядачів популярного шоу "Холостяк 2025" нещодавно привернула Анастасія Половинкіна. У цієї претендентки на руку та серце актора театру та кіно Тараса Цимбалюка дуже цікава біографія.

Подробиці про Анастасію зібрали наші колеги з порталу Telegraf.

Читайте також:

Що відомо про Анастасію Половинкіну

Тюрма та допомага ЗСУ — хто така Половинкіна з шоу "Холостяк" - фото 1
Анастасія Половинкіна (праворуч) працює у мілтек-сфері. Фото: instagram.com/polovynkina_

Анастасія, 30-річна киянка, працює у сфері IT, займається розробкою та вдосконаленням військової амуніції та озброєння для Збройних Сил України.

Цікаво, що раніше Анастасія мала досвід перебування за гратами — протягом 10 днів вона була ув’язнена за кордоном через незнання місцевого законодавства. Деталі цієї історії, ймовірно, будуть розкриті в майбутніх епізодах шоу.

Тюрма та допомага ЗСУ — хто така Половинкіна з шоу "Холостяк" - фото 2
Анастасія Половинкіна зі своїм песиком. Фото: instagram.com/polovynkina_

Окрім своєї професійної діяльності, Анастасія мріє про розширення спільноти українських виробників оборонної промисловості та посилення підтримки захисників країни. 

Тюрма та допомага ЗСУ — хто така Половинкіна з шоу "Холостяк" - фото 3
Анастасія Половинкіна на відпочинку. Фото: instagram.com/polovynkina_

В особистому житті вона шукає надійного партнера та друга, з яким можна поділитися всіма думками та почуттями. Анастасія також захоплюється подорожами та фотографією.

Нагадаємо, також однією з учасниць шоу "Холостяк" стала колишня дівчина відомого українського футболіста Дар'я Зотова.

 А ще у 14 сезоні шоу "Холостяк" за серце Тараса Цимбалюка змагається харків'янка Ольга Дзундза — майстер спорту зі стрибків у висоту.

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк шоу шоу-бізнес телебачення
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
