У шоу Холостяк 2025 візьме участь дівчина, що сиділа у тюрмі — що про неї відомо

Тюрма та допомага ЗСУ — хто така Половинкіна з шоу "Холостяк"
Увагу глядачів популярного шоу "Холостяк 2025" нещодавно привернула Анастасія Половинкіна. У цієї претендентки на руку та серце актора театру та кіно Тараса Цимбалюка дуже цікава біографія.
Що відомо про Анастасію Половинкіну
Анастасія, 30-річна киянка, працює у сфері IT, займається розробкою та вдосконаленням військової амуніції та озброєння для Збройних Сил України.
Цікаво, що раніше Анастасія мала досвід перебування за гратами — протягом 10 днів вона була ув’язнена за кордоном через незнання місцевого законодавства. Деталі цієї історії, ймовірно, будуть розкриті в майбутніх епізодах шоу.
Окрім своєї професійної діяльності, Анастасія мріє про розширення спільноти українських виробників оборонної промисловості та посилення підтримки захисників країни.
В особистому житті вона шукає надійного партнера та друга, з яким можна поділитися всіма думками та почуттями. Анастасія також захоплюється подорожами та фотографією.
